Мадуро рассказал о самочувствии после «Спутника V» В администрации Байдена назвали условие снятия санкций с Венесуэлы 9 марта 2021, 04:55 Текст: Антон Никитин

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность снятия санкций с Венесуэлы в том случае, если президент республики Николас Мадуро продемонстрирует готовность сесть за стол переговоров, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. «Мы не торопимся снимать санкции, пока режим Мадуро не продемонстрирует, что готов сесть за стол переговоров и предпринять меры, которые покажут международному сообществу и переходному правительству Венесуэлы, что в этот раз все будет по-другому», – приводит слова американского чиновника ТАСС. При этом он признал, что тактика одностороннего санкционного давления, которая применялась администрацией Дональда Трампа, фактически не сработала. «США не торопятся снимать санкции. Но нам следует признать, что односторонние санкции за последние четыре года не принесли успеха», – подчеркнул чиновник. «Нигде в мире односторонние санкции на самом деле не приводили к переходу к демократии при отсутствии многостороннего и скоординированного подхода со стороны международного сообщества, что предыдущая администрация сделать не смогла», – отметил представитель администрации. «Мы ясно видели, что режим адаптировался к санкциям. Нефтяные рынки уже давно приспособились к нефтяным санкциям, и они [власти Венесуэлы] могут обеспечивать себя за счет незаконных поставок», – полагает он. По словам представителя администрации США, вместо одностороннего подхода администрация Байдена намерена сосредоточиться на «скоординированном давлении» вместе со своими союзниками и партнерами. «Сигнал ясен. Он был ясен со времени прихода президента Байдена к власти: Соединенные Штаты продолжат наращивать давление, расширять это давление многосторонним образом, чтобы гарантировать, что виновные в нарушении прав человека, разграблении [достояния] венесуэльского народа, занимающиеся вопиющей преступной деятельностью не найдут нигде убежища, пока всерьез не усядутся за стол [переговоров] и не примут решения, ведущие к свободным и справедливым выборам в стране. Когда это произойдет, мы проконсультируемся с международным сообществом и примем решения по поводу того, отменять ли санкции. Мы будем поддерживать тесный контакт на этот счет с переходным правительством», – добавил высокопоставленный представитель администрации США. При этом он уточнил, что речь идет о переговорах «не между Соединенными Штатами и режимом [в Каракасе]», а «между незаконным режимом и переходным правительством Венесуэлы». «Исход должен вести к свободным и справедливым выборам», – подчеркнул американский чиновник «Мы в прошлом видели, – сказал он, – как такие переговоры терпели крах». «Мы видели, как Мадуро использовал их в качестве тактики затягивания [времени] для централизации власти и поляризации оппозиции, заключения в тюрьму противников и разгона участников мирных акций протеста», – заявил чиновник. «Мы трезво смотрим на намерения и стимулы режима», – подчеркнул представитель администрации США. «Повторюсь: [важен] диалог не между нами и режимом, – отметил он. – Режим должен добросовестно сесть за стол [переговоров с оппозицией], продемонстрировать, что есть доверие к процессу». По словам представителя исполнительной ветви власти США, Байден «привержен мощной опоре на принцип многосторонности», когда речь идет о Венесуэле. «Это означает, что мы как администрация будем работать над тем, чтобы расширить международный консенсус в поддержу свободных и справедливых выборов в Венесуэле, работать с международным сообществом над тем, чтобы усиливать давление [на Мадуро] скоординированным образом, ясно давая понять, что единственный исход данного кризиса заключается в переговорах, ведущих к демократическому решению», – пояснил представитель правительства США. Кроме того, добавил он, Байден «отдал поручения администрации сконцентрироваться сразу на правах человека, чтобы бороться с засильем коррупции» в Венесуэле, «действовать в отношении всех денег, украденных у венесуэльского народа элементами режима и его сторонниками, добиваться того, что США после возвращения Венесуэлы к демократии первыми помогут с восстановлением» ее экономики. Напомним, в начале января президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что представители оппозиции Венесуэлы решили нанять лоббистов в США для продвижения интересов при администрации Байдена. 30 декабря 2020 года Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы.

Выпускница МГИМО создала антироссийское движение в Грузии 8 марта 2021, 12:49

Фото: facebook.com/EKhoshtaria

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария создала политическое объединение «Дроа» («Настало время») в том числе для разоблачения тех, кто «связан с Россией», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Буду разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, замешанных в непотизме и тех, кто связан с Россией», – объявила она. Хоштария сказала, что Грузия с населением 3,7 млн человек является «одной из самых бедных и несправедливых стран», в которой 1,3 млн человек либо проживают за чертой бедности, либо имеют долги перед банками и ломбардами. По ее расчетам, эпидемия коронавируса разорит полностью или сделает беднее еще 560 тыс. жителей Грузии. В прошлом году Хоштария выразила сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага». «К сожалению, мне пришлось обучаться в России, так как у меня не было денег на учебу в Европе, – заявила она грузинским журналистам. – Но я получила очень важный опыт, как обучают в лагере врага». «Чему обучают, какого типа там нарративы», – сказала она. В МВД Украины похвастались «ударом» по России 8 марта 2021, 07:57

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России», заявил советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко. Он заявил о «мощных шагах» СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского. По словам Поцелуйко, «закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине». При этом Киев, как заявил Поцелуйко, готов к гипотетическому ответу Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель». В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией 8 марта 2021, 17:07

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил в эфире телеканала Espreso бывший посол Украины в США Валерий Чалый. «Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», – цитирует РИА «Новости» дипломата. По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам. Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. В Сербии заявили о попытке государственного переворота 8 марта 2021, 12:34

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Незаконная прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота, в ней замешаны члены правящей партии, заявила премьер страны Ана Брнабич. «Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – сказала Брнабич в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости». Расследование, по ее словам, должно раскрыть все детали готовившегося переворота. «Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», – пояснила премьер. Зампред правящей партии и мэр города Нови-Сад Милош Вучевич заявил, что в числе заговорщиков есть «министры, директора и другие партийные функционеры». Имена подозреваемых он не указал. Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявлял, что Вучича, его брата Андрея, отца Анджелко и сына Данило незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз. Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины 8 марта 2021, 12:19

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко, по его словам, с такой фамилией не надо «стучать кулаком в грудь». «С такой фамилией надо женщин с 8 марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», – заявил Рогозин в соцсетях, комментируя новость про то, что Поцелуйко говорит об ударе по России, передает Ura.ru. Поцелуйко заявлял, что Украина введением санкций против каналов «112.Украина», NewsOne и ZIK нанесла очень сильный удар по России. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Сыну британского принца Гарри не хотели давать титул из-за цвета кожи 8 марта 2021, 07:48

Фото: CBS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что в королевской семье не хотели давать титул их ребенку, поскольку опасались, что у того будет слишком темная кожа. Речь идет о ее первой беременности, когда у принца Гарри и Маркл родился сын Арчи. По словам Маркл, до рождения ребенка представители королевской семьи шокировали ее, заявив, что тот не станет «принцем или принцессой» и не получит личную охрану. «Они не знали, какой у ребенка будет пол. Это отличается от протокола, и он не получил бы охрану, – приводит слова Маркл ТАСС со ссылкой на CBS. – Пока я была беременна, они хотели изменить традицию из-за Арчи». Ребенку «не хотели давать титул и охрану» в связи с «обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темным может быть кожа». Комментарии по поводу цвета кожи будущего ребенка ей передал принц Гарри. Маркл не стала назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что «это нанесет им серьезный ущерб». Она сказала, что у нее нет объяснений, почему отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям королевской семьи, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что во время беременности была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой «настоящей клеветнической кампании». В свою очередь, принца Гарри, который присоединился к интервью позднее, отказался раскрыть детали беседы о возможном цвете кожи младенца. Он заявил: «Я никогда не расскажу об этом разговоре… Тогда это было странно. Я был немного шокирован». Принц Гарри и его жена сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка. Уинфри спросила у Маркл, с чем связан отказ от публичных выступлений после свадьбы: молчала ли Маркл по своему желанию или королевская семья заставляла ее. «Последнее», – ответила Маркл. По ее словам, представители королевской семьи были «готовы солгать», чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали принца и его супругу. Маркл также сказала, что ее приняли в королевскую семью, а ее члены отличаются от «людей, управляющих этим институтом». «Королева всегда замечательно относилась ко мне», – сказала она. Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения. В Европу поставили первую партию «зеленого» СПГ от Газпрома 8 марта 2021, 14:11

Фото: Issei Kato/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited, собщили в англо-голландском предприятии. «Shell Global LNG Limited недавно получила от группы «Газпром» первую в Европе партию СПГ с нулевым выбросом двуокиси углерода. Груз был выгружен на терминале Dragon LNG в Уэльсе, что позволит Shell поставлять углеродно нейтральный газ на внутренний рынок Великобритании», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Там пояснили, что в среднем партия СПГ объемом порядка 70 тыс. тонн может выделить около 240 тыс. тонн эквивалента СО2 по всей цепочке создания емкости. Чтобы компенсировать эти выбросы, используются так называемые углеродные кредиты. «Мы благодарны Газпрому за сотрудничество с нами по доставке первой партии СПГ с нулевым выбросом CO2 в Европу. Мы уже доставили семь грузов с нейтральным выбросом CO2 в Азию и очень рады, что теперь можем предложить такую опцию клиентам в Великобритании», – отметил исполнительный вице-президент Shell Energy Стив Хилл. Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V» 8 марта 2021, 10:20

Фото: Совет Федерации/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна. «В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков. Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ 8 марта 2021, 10:12

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о блокировке Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий. «Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал Володин, передает РИА «Новости». «Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – продолжил он. Спикер Госдумы назвал ситуацию неприемлемой и нарушающей российское законодательство. Володин добавил, что на данный момент во многих странах мира, включая Италию, Австралию, Индию, занимаются созданием собственных решений по борьбе «с беспределом глобальных IT-компаний». Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета». «Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», – сказал он. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Генштаб ВСУ заявил о «российском следе» в «ЛГБТ-отрядах» на Украине 8 марта 2021, 09:05

Фото: Serhii Hudak/Zumapress/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Сообщения о создании ЛГБТ-отрядов в рядах Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности, эти сообщения имеют «российский след», заявил представитель Генштаба страны Богдан Сеник. «Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», – заявил Сеник в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». По его словам, сайт, имеющий отношение к сообщению о наборе ЛГБТ-военных имеет российский IP-адрес. Генштаб «имел возможность посмотреть только поверхностно» на ситуацию, но украинские военные «сразу поняли, с кем имеют дело». Сеник добавил, что в истории должна разбираться СБУ. Ранее СМИ сообщили, что представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. Умер народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров 8 марта 2021, 14:19

Фото: Тер Месропян/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Советский пианист и педагог, народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров умер на 90-м году жизни, сообщил музыкант Лев Маркиз. «Сегодня скончался в возрасте 89 лет один из виднейших представителей русской пианистической школы Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог. Мы родились в один день – 1 ноября, но Делик был на год младше. Когда-то играли вместе и оставили совместные записи. Дорогой друг, ты достиг конечной гавани», – написал Маркиз в своем Facebook. Башкиров родился в Тбилиси в 1931 году. В 1950-х уехал на учебу в Москву, преподавал в Московской консерватории. В конце 1980-х переехал жить в Испанию. Более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде. В 1990 году музыканту ему присвоили звание народного артиста РСФСР. В Норвегии раскритиковали главу украинского МВД за нападки на русский язык 8 марта 2021, 19:41

Фото: Nazar Furyk/Zumapress/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Норвежский журналист Бьерн Нистад раскритиковал руководителя МВД Украины Арсена Авакова, который назвал русский язык «степным наречием». «Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы, вместо того чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий», – цитирует Нистада РИА «Новости». Напомним, на прошлой неделе Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, объяснив это тем, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам. Чиновник отметил, что считает русский «степным наречием», и предложил называть его «слобожанским». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление «феерией». Стал известен размер гонорара «скопинского маньяка» за участие в шоу 8 марта 2021, 19:25

Текст: Абдулла Шакиров

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», получил за участие в телевизионном шоу 1,85 млн рублей. Федеральный телеканал заплатил Мохову 1,5 млн рублей, еще 350 тыс. ему выплатили в одном рязанском издании. Ток-шоу было отснято, но в эфир так и не вышло из-за резонанса и явного недовольства публики, передает канал 360. Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00). При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих ток-шоу. Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения. До этого сообщалось, что сотрудники гостиницы «Верда» в Скопине отказались Мохова по причине ремонта и отсутствия мест. Определен представитель России на конкурсе «Евровидение – 2021» 8 марта 2021, 21:53

Фото: M A N I Z H A/YouTube

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2021» с песней Russian woman, сообщили в эфире «Первого канала». Пресс-служба канала сообщала, что представитель России на «Евровидении» будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2021» от России, а группа Little big не будет представлять Россию на конкурсе. Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что нынешний конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято. Накануне стало известно, что участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Познер раскрыл суть праздника 8 Марта 8 марта 2021, 13:34

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист Владимир Познер поздравил всех женщин с Международным женским днем, и напомнил истинную суть праздника. «Я хотел бы напомнить девушкам, что на самом деле этот праздник зародился в 1910 году, когда американские швеи вышли на улицы Нью-Йорка, требуя равной оплаты труда с мужчинами. Они хотели работать столько же часов, что и мужчины, и при этом получать равную зарплату», – заявил Познер в разговоре с News.ru, публикация приводится на сайте «Познер Online». Журналист призвал россиянок помнить об этом, и требовать к себе равного отношения. «Таковы мои пожелания россиянкам к 8 марта», – заключил он. Напомним, президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности». Также с поздравлениями в адрес женщин выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.