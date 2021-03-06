Косторная вернулась к Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе на испытательный срок, сообщают СМИ.

Косторная заявила, что «другой школе» не могла «до конца сама себя заставить что-либо сделать». «Я понимала, что была бы сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше», – приводит ее слова Первый канал.

По словам фигуристки, «шестое место финала Кубка России – это не то что обидно, это четко дает понять о том, что не то что ты что-то сделала не так, а у тебя все в жизни не так». Она заявила: «Это надо менять. Надо идти извиняться как бы, усмирять свою гордыню и как бы просить прощения». Косторная намерена «доказать, что достойна кататься в этой группе и достойна их внимания».

Как передает Первый канал, «после двух дней переговоров тренерский штаб согласился на испытательный срок до конца сезона». Тутберидзе сказала, что Косторная «должна полностью войти в процесс без каких-то дополнительных выходных, без условий, что кто-то там мешается на льду или много человек». «Ну, наверное, все равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель», – добавила тренер.

Тутберидзе также сообщила, что ее дочь Диана была «адвокатом» Косторной: «Дочка сказала: «Мама, ты должна дать шанс». Мне кажется, Бог велел все-таки давать шанс. Я не хочу эту мысль в голове держать, что я могла дать возможность; тогда человек остается, знаете, с нереализованной такой надеждой. На всю оставшуюся жизнь».

Летом Косторная ушла от Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Комментируя возвращение фигуристки к Тутберидзе, Плющенко заявил, что выполнил все обещания, данные Косторной.