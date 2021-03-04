Плющенко прокомментировал возвращений Косторной к Тутберидзе

Академия Евгения Плющенко отпускает чемпионку Европы по фигурному катанию Алену Косторную обратно в группу Этери Тутберидзе с кристально-хрустальной совестью, заявил сам Плющенко.

Во вторник источник сообщил, что Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. В настоящее время 17-летняя фигуристка занимается в группе Плющенко, к которому ушла от Тутберидзе в 2020 году.

«Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Александровичем Розановым, и я ее консультировал как второй тренер, так как работаю с Александрой Трусовой, которая шла ко мне изначально. Я провожу три часа на льду с одной группой и три часа – со спортсменами из другой группы, а потом еще ОФП и разминки. Поэтому Алена и работала с Сережей Розановым, как и планировала. Кроме того, в последние три недели мы привлекали Елену Вячеславовну Жгун – ее первого тренера, она помогала, за что ей большое человеческое спасибо, как и Елене Анатольевне Чайковской, которые, как и все мы, переживали за Алену», – передает ТАСС слова Плющенко.

«Когда я спрашивал у Алены про то, нужна ли ей моя помощь, она отвечала, что только когда будет отрабатывать аксель в 3,5 оборота. Мы его только начали восстанавливать, но тут она заболела коронавирусом, а потом случилось осложнение. Алена попала к нам в сложный для нее период: два месяца болезни, почти два месяца без тренировок - это очень тяжело, ну и жесткий пубертат. У нее и сейчас есть проблемы со здоровьем, и она это знает», – добавил он.

Плющенко отметил, что по просьбе фигуристки ее проблемы со здоровьем не афишировались. «Но именно эти, в том числе, проблемы не давали ей заниматься и тренироваться в полную силу. Алене нужно уделить серьезное внимание своему здоровью, мы ей помогали, с ней работали хорошие врачи, но это все равно давало временный эффект», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило», – добавил Плющенко.

«Мы изначально дали ей отдельный лед, коттедж и все условия. Здоровье, силы и мотивацию ни Розанов, ни я ей дать не смогли, и никто бы не смог. У нас разные методы тренировок с «Хрустальным», Саше Трусовой они подходят, Алену тоже все устраивало, пока она не заболела, с этого начались проблемы», – сказал он.

Плющенко считает, что Косторная продолжает оставаться классной спортсменкой. «У меня нет сомнений в ее будущем, если она будет работать и выкладываться на 100 процентов, не болеть и восстановится полностью, что я ей и предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», – рассказал Плющенко.

Он отметил, что на освободившееся после перехода Косторной время тренировок на льду у него много планов, поскольку спортсмены ждут официальных переходов, чтобы кататься у его тренеров и лично у него. «Из-за того, что у Алены и Саши было самое лучшее время и по семь-восемь человек всего на льду, мне приходилось многим тогда отказывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион. – Сейчас у меня есть места, я могу взять хороших спортсменов на ее место, которые давно к нам просятся. Никакой трагедии я не вижу, живем и работаем дальше».

«Моя жена, наверное, расстроится, она с ней часто общалась и поддерживала в трудные минуты. Сергей Александрович много души в нее вложил, ему, я думаю, будет тяжеловато, но и это временно, – сказал Плющенко. – Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности».

Плющенко подчеркнул, что выполнил все обещания, данные Косторной. «И даже больше того, ей точно грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья ее всегда поддерживала, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры», – заметил тренер.

«Все бы и здесь у нее получилось, но есть много «но», о чем она не хуже меня знает. Больше в принципе добавить нечего, мы ей все желаем удачи, здоровья и побед. По факту она так и числится до сих пор в «Хрустальном», так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла. Time to say goodbye («Пора сказать прощай»)», – заключил Плющенко.

Напомним, в сентябре Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко.