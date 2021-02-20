На Восточном начали расчистку площадки под аэропорт

Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир»

Технической необходимости срочно топить станцию «Мир» не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания МКС, заявил Герой Советского Союза и Герой России, космонавт, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Крикалев заявил, что работу станции, наверное, можно было бы продлить, «только надо было точно определить задачи», передает РИА «Новости».

«С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя «Мир», а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы, какие-то плюсы мы бы получили с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе. Мое личное мнение, которое, может быть, недостаточно подкреплено какими-нибудь техническими данными, но мне казалось, что продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС, было бы целесообразно», – сказал он.

Однако, помимо выгоды, в этом случае имелись бы и свои риски: необходимость поддержания в работоспособном состоянии старых систем «Мира» и управление большой массой станции.

Поддерживать же работу станции «Мир» и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.

На его взгляд, возможно, свою роль в принятии решения о судьбе станции «Мир» играли политические обстоятельства, связанные в том числе с необходимостью учитывать позицию международных партнеров, стремившихся сконцентрироваться на программе МКС.

«Но с точки зрения техники станция «Мир» еще могла бы полетать чуть-чуть. Наверное, до бесконечности ее тянуть было бы нельзя и нецелесообразно, но какое-то время она еще бы могла послужить делу», – отметил Крикалев.

Он также напомнил, что к моменту принятия решения о судьбе станции «Мир» с одной стороны звучали призывы свести комплекс с орбиты из-за постоянно возникавших отказов техники, однако специалисты получили положительные результаты проверки систем с точки зрения возможности продления работы станции.

«Технически что-то продолжать можно было бы. Можно ведь держать человека на искусственной вентиляции легких или на искусственном сердце, но вопрос в том, где кончается целесообразность. В таких вещах трудно о целесообразности говорить, потому что здесь много эмоциональных составляющих», – сказал Крикалев.

Он отметил, что в любом случае станция все равно была обречена когда-нибудь закончить свою работу, а вопрос стоял о длительности сроков ее эксплуатации и целесообразности этих мер.

Напомним, Крикалев стал космонавтом, которого в СМИ называют «забытым на орбите», так как его полет пришелся на развал СССР: 18 мая 1991 года он отправился в полет на станцию «Мир» с территории Советского Союза, но из-за изменений в программе полетов остался на станции на год и вернулся уже в Россию 25 марта 1992 года. За этот полет он был удостоен звания Героя России под первым номером.

20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) «Мир». 20 февраля 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавта из 12 стран.

Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 млрд километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.

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