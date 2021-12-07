В правительстве призвали гармонизировать международное законодательство в ИТ-сфере

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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 18:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Полицейский рассказал о задержании стрелка в МФЦ
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Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное.
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Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами.
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Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В правительстве призвали гармонизировать международное законодательство в ИТ-сфере
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«Дальнейший рост и развитие ИТ-решений и цифровой экономики невозможны без сотрудничества в глобальном масштабе, без синергии решений и главное – развития международной правовой базы», - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Форума ООН по управлению Интернетом.
«Все мы осознаем, что несмотря на множество негативных последствий, пандемия стала двигателем цифровой трансформации во всем мире, изменила отношение к технологиям и повлияла на развитие цифровой экономики», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Чернышенко отметил, что нормативные барьеры, препятствующие проникновению ИИ, должны быть устранены. В России уже ведется активная работа в данном направлении: например, совсем недавно был подписан Кодекс этики в сфере ИИ, в котором закреплены основные этические принципы и правила поведения.
Впрочем, следует отметить и важность гармонизации международного законодательства в сфере управления глобальной сетью Интернет и регулирования деятельности технологических компаний. «Особо подчеркну необходимость скорейшей выработки единых подходов по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде», – заявил вице-премьер в своем выступлении.
Россия остается открытой к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения и выработки совместных решений в рамках глобальной цифровой повестки, а также приветствует недавнюю инициативу Генерального секретаря ООН по выработке Глобального цифрового договора. Кроме того, уже в 2025 году Россия выступит принимающей страной XX Юбилейного Форума ООН по управлению Интернетом.
В связи с этим вице-премьер отметил, что выбор России в качестве площадки для проведения юбилейного Форума: «большая честь для нас и свидетельство признания уверенных позиций нашей страны в области развития информационного общества и цифровых технологий.»
На открытии форума выступили также Генеральный секретарь ООН – Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
XVI Форум по управлению Интернетом проходит в городе Катовице (Польша) с 6 по 10 декабря. Главная тема и девиз мероприятия – «Internet United» – открытый и свободный Интернет, объединяющий всех пользователей в единое сообщество.
Экономист оценил угрозу США заблокировать конвертацию рублей в доллары
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«Если западные финансовые санкции будут введены, то нам придется изыскивать новые схемы, окончательно уходить от доллара», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Юрий Юденков. Так он прокомментировал сообщения о том, что США и ЕС обсуждают возможность блокировки конвертации рублей в доллары и евро.
«На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное политическое и моральное давление, чтобы всячески воспрепятствовать расширению контактов с Россией. А усиление санкций в финансовой сфере – это последнее средство в этом направлении», – считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
«Раз Соединенные Штаты готовы пойти на это, то для нас этот шаг представляет большую угрозу, чем для них. На сегодняшний день торговля между Россией и США сведена к минимуму, это же касается и взаимных расчетов. Так что Штаты максимально дистанцировались от российской экономики», – пояснил эксперт.
Юденков напомнил, что за последние два года США поднимали вопрос о блокировке на своей территории корреспондентских счетов российских банков. Но в Вашингтоне отказались от этой идеи, посчитав, что это нанесет урон американской экономике, отметил эксперт. «После этого Россия объявила дедолларизацию финансовой системы и экономики в целом. Наша страна сократила долю доллара в золотовалютных резервах и убрала их из Фонда национального благосостояния, – напомнил Юденков. – Также Запад неоднократно высказывал угрозу об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Но и здесь Москва подстраховалась, создав национальную платежную систему «Мир».
«Однако большинство международных торговых и экономических контрактов все еще заключается в долларах. То есть если мы поставили какую-либо продукцию той или иной стране, то должны получить за нее доллары. Суть запрета на конвертацию в том, что американские банки просто не будут переводить нам эту валюту», – объясняет экономист.
«К этому же они призывают и европейские банки. Если кто-то нарушит этот запрет, то США применят к этим банкам многомиллиардные санкции, которые приведут их к банкротству. Я думаю, что европейцы могут поддержать Вашингтон в запрете на конвертацию нашей валюты в доллары, но не в евро. Иначе нам придется отключить им газ», – иронизирует экономист.
«Так что это даже не экономическое, а политическое давление на Россию, которое обернется для нас определенными сложностями. Я не говорю, что российская экономика встанет, но нам придется изыскивать какие-то схемы. Например, совсем уходить от доллара, усиливать приграничную торговлю, рассмотреть возможность расчетов с другими странами в национальных валютах или с помощью бартера», – предположил Юденков.
При этом он уверен, что обычных людей эти санкции не коснутся. «В Центральном банке накоплен большой долларовый резерв. Поэтому если россияне держат свои долларовые сбережения в российских банках, то они смогут их беспрепятственно получить», – подытожил собеседник.
Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Источники Bloomberg также упомянули – обсуждается вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможном применении той же меры как части «агрессивного пакета» санкций в понедельник сообщил CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В конце мая в МИД России допустили вовлечение SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в дипломатическом ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, передало РИА «Новости» во вторник сообщение гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Это заявление прозвучало в контексте визита в Индию президента России Владимира Путина.
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Посольство США подтвердило арест американца в России
Американское посольство осведомлено об аресте в России гражданина США, однако не комментирует этот инцидент по соображениям конфиденциальности, заявил пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.
«Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее СМИ появилась информация со ссылкой на ОНК, что в одном из московских СИЗО находится гражданин США Марк Фогель, арестованный по обвинению в контрабанде наркотиков.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, за что американцы сидят в российских тюрьмах.
National Geographic опубликовал «повседневный» головной убор украинцев
Журнал National Geographic опубликовал фотографии женских национальных головных уборов украинцев, утверждая, что они носят их каждый день.
«Эти головокружительные аксессуары – часть возрождения традиционной культуры, которую украинцы принимают в повседневной жизни», – написано в Twitter NG.
Читатели журнала оценили по достоинству национальную одежду. Некоторые назвали его «COVID головной убор», другие нашли в нем сходство с персонажами из фильма «Дюна». А один пользователь сравнил аксессуары головного убора с «испугавшимся дикобразом».
Ранее украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы.
Эксперт назвал условия Вашингтона Москве по Китаю и Украине
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«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом якобы обсуждает введение новых ограничений против России.
«Это классическое нагнетание: то Пентагон, то Госдеп, то сам Байден последние два месяца повторяют одну и ту же мантру про санкции. Завтра на переговорах президентов РФ и США Америка планирует предъявить нам массу претензий и потребовать уступок. Ключевая из них – заставить Москву изменить свою позицию по Китаю, сделав ее более жесткой или хотя бы нейтральной. Плюс от Москвы потребуют не препятствовать восстановлению украинского контроля над Донбассом. Для того, чтобы добиться этих уступок, конечно, идет нагнетание», – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет, потому что им самим будет больнее», – уточнил собеседник.
Ткаченко также усомнился в том, что американцы смогут отключить Россию от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). По его словам, об этом говорят уже около шести лет, и даже если такое решение будет принято, то «нашим американским коллегам придется очень постараться, поскольку SWIFT – частная структура». «Кроме того, Россия за прошедшие годы создала механизмы, которые позволят обходить эту систему. Да, будет немножко неудобнее отдельным частным банкам, или, может, переводы станут чуть подороже. Но, если в 2014 году отключение от SWIFT могло бы остановить российскую экономику, то в 2021-м уже 90 процентов граждан и компаний этого просто не заметят», – считает Ткаченко.
Источники американской прессы допускают, что санкции якобы могут быть введены в отношении «приближенных Путина». «А против кого из них там еще не ввели ограничения? – задался вопросом Ткаченко. – Основные фигуранты – те, кто принимает решения в администрации президента – все уже давным-давно под санкциями, поэтому здесь качественных улучшений не жду. Ну, наверное, найдут еще кого-нибудь, кто с Путиным сидел в одном зале».
«Что касается возможных санкций против наших государственных облигаций, отмечу, что их не уж и много. Конечно, если американцы начнут преследовать какие-то долги госкомпаний, это будет болезненно. Это уже объявление экономической войны, и тут у нас тоже есть варианты ответного давления», – подчеркнул Ткаченко.
«И все же это уже будет немножко за гранью, потому что Россия ничего не сделала. Если бы и начались какие-то военные действия в Донбассе, это было бы понятно. Но превентивно вводить такие санкции – нет повода. Финансовые рестрикции – слишком болезненная мера, от которой, к тому же всегда страдает более развитая структура», – подытожил он.
В понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом обсуждает новый пакет санкций против России для сдерживания якобы ее «вторжения» на Украину. Американская администрация рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT, рестрикции против российских производителей энергии и суверенного долга, а также «ближайшего окружения (президента России Владимира) Путина». «Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций)», – сказал один из неназванных собеседников канала.
Примечательно, что еще в июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства и его окружения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что во вторник, 7 декабря, Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. В Кремле подтвердили, что общение президентов запланировано на вечер вторника.
На прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что политики намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Также напомним, что в конце мая в Министерстве иностранных дел РФ допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
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Британский солдат Чилеше Мвамба потребовал 1 млн евро из-за холода в Эстонии
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Военнослужащий британской армии Чилеше Мвамба утверждает, что переохлаждение в Эстонии усугубило его проблему с заиканием. Он требует компенсацию в 860 тыс. фунтов стерлингов (более 1 млн евро), сообщили СМИ.
В Эстонию Мвамбу отправили для несения службы в составе боевой группы союзников зимой 2017 года. Его служба продлилась с 10 ноября по 3 декабря, пишет Postimees со сылкой на Daily Mail.
Как говорится в статье, во время дежурства Мвамба подвергся «воздействию экстремальных холодов» и перенес переохлаждение, в результате чего стал страдать от посттравматического синдрома и заикания, передает РИА «Новости».
У Мвамбы были проблемы с заиканием с юности, но, по его словам, проблема усугубилась после того, как он пережил холод в Эстонии. Как заявил военный, после Эстонии его заикание стало настолько сильным, что его речь нельзя было понять.
Он подал в суд на Минобороны Великобритании. Ведомство признало ответственность за переохлаждение, но не согласилось с тем, что именно воздействие низкой температуры привело к появлению у него серьезных дефектов речи. Министерство не согласилось с размером ущерба и не было готово выплатить требуемую компенсацию. Судебный процесс назначен на июнь-октябрь следующего года.
В феврале 2021 года британские военные похвастались учениями в условиях «суровой эстонской зимы». В мае британские военные подрались с местными жителями из-за женщины в Эстонии. В июне пьяных британских солдат высадили из поезда в Эстонии всего в 30 километрах от российской границы из-за их поведения.
СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкций против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается «ядерным» (nuclear) вариантом. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Посетитель московского МФЦ расстрелял людей из-за требования надеть маску
В Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
«По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять», – приводит слова источника ТАСС.
«В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», – написал Собянин в своем аккаунте в «ВКонтакте».
Погибшие — охранник МФЦ и посетитель. Также среди пострадавших есть ребенок.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Как сообщают «Новости Москвы» в телеграм-канале, стрельбу открыл 45-летний Сергей Глазов.
Зеленский и Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом, сообщил Госдеп.
Глава американского ведомства «подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии». Стороны выразили согласие, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован дипломатическим путем. Кроме того, они согласились по поводу «полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым», говорится в сообщении.
Сам Зеленский заявил, что «согласовал позиции» с Блинкеном «перед разговором президентов Байдена и Путина». Киев и Вашингтон «договорились и дальше действовать совместно и скоординированно». Зеленский «благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности». «Ничего об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Стало известно об обсуждении США и ЕС блокировки конвертации рублей в доллары
США и ЕС обсуждают возможность блокировки для России конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты, сообщают СМИ.
Bloomberg сообщает, что на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и РФПИ. Кроме того, рассматривается отключение России от SWIFT. Однако, по словам источников Bloomberg, это «нанесет удар по простым гражданам». Источники полагают, что этот вопрос президент США Джо Байден может обсудить в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что США подготовили «агрессивный пакет» новых санкций против России. Администрация США рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг.
В США заявили о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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Эксперт: Новая система ПВО Британии опоздала на 20 лет
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«Российский ЗРК С-400 может уничтожить объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км. Это вероятно превышает возможности британского комплекса Sky Sabre», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник Сергей Хатылев. Так он оценил сообщение Минобороны Британии о новых комплексах ПВО, предназначенных для отражения атак Су-57 и способных поражать цель размером с мяч для тенниса.
«Истребитель Су-57 – не самый сложный объект для ПВО, поэтому нельзя оценивать средства воздушной защиты по возможности сбить эту цель. Что гораздо более важно – принятый на вооружение ПВО сухопутных войск зенитно-ракетный комплекс «Викинг» по своим тактико-техническим характеристикам превышает Sky Sabre в четыре раза. Например, у нашего комплекса больше целевых каналов – совокупность элементов ЗРК, обеспечивающих одновременное сопровождение и обстрел одной цели», – сказал экс-начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев.
Собеседник отметил,что российский ЗРК имеет дальность стрельбы 83 км. И если на его предыдущих версиях находилось четыре ракеты, то теперь – шесть на самой пусковой установке и 12 – на транспортно-заряжающей машине, с которой тоже можно вести огонь. «Вообще, Британия не очень сильна в ПВО. Все, что королевство принимало в последние 30 лет на вооружение – это устаревшие американские разработки», – пояснил эксперт.
Хатылев отдельно коснулся заявления Минобороны Британии о том, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. «Мы этим примером иллюстрировали наши системы слежения за воздушными и космическими телами больше 20 лет назад. Тогда говорилось, что наши системы способны обнаружить над Средиземным морем, выдать целеуказания и уничтожить объект размером с теннисный мячик. Эта система включает в себя не только стрельбовый комплекс, но и станции предупреждения о ракетном нападении», – детализировал Хатылев.
Эксперт добавил, что стоящий сейчас на вооружении в России ЗРК С-400 способен уничтожать объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км, что, вероятно, превышает возможности британского Sky Sabre. «Так что рекламные заявления по поводу новой ПВО англичане пусть оставят себе на обед», – добавил собеседник.
Экс-начальник ЗРВ также указал на бесполезность нового британского вооружения в свете обладания Россией гиперзвуковым оружием. «На сегодняшний день у Британии практически нет средств для противодействия нашим гиперзвуковым ракетам, летящим со скоростью 8 или 10 Махов», – подчеркнул Хатылев.
Источники в британском Минобороны сообщили о том, что армия Соединенного королевства приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, которая должна стать защитой от российских истребителей. Times со ссылкой на источники пишет, что Лондон с помощью новой системы рассчитывает «отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дало кодовое имя Felon», передает ТАСС.
Sky Sabre заменила ракеты Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Минобороны Британии сообщает, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно. Британский министр по вопросам оборонных закупок Джереми Куин заявил, что «передовая технология значительно повысила защиту» с воздуха. Sky Sabre, по его словам, «является яркой демонстрацией боевых возможностей» Великобритании «тем, кто хочет причинить вред» стране.
Путин решил не звать Байдена в «нормандскую четверку»
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Президент Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник не собирается предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью Первому каналу, что «вряд ли он (Байден) получит от президента Путина такое предложение, это самодостаточный формат», передает ТАСС.
По его словам, эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна» из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения.
Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор Париж и Берлин считали, «что это самодостаточный формат», и «нет никакой необходимости в его расширении».
Песков отметил, что Путину удобно проводить переговоры с Байденом вечером по московскому времени, для главы российского государства это середина рабочего дня.
Ранее в Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена.
Песков заявлял, что Путин в ходе переговоров с Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае
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Официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», – цитирует РИА «Новости» представителя Белого дома.
По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.
«Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих игр», – сказала Псаки.
Она отметила, что США проинформировали союзников о дипломатическом бойкоте Олимпиады в КНР и предоставляют им самим решить, как поступить.
«Мы проинформировали их (союзников) о нашем решении, их решение они будут принимать сами», – сказала представитель Белого дома.
Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду.
В сентябре Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.
Стало известно о нежелании США передавать Украине «афганские» Ми-17
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Украина хочет получить от США «афганские» вертолеты Ми-17, но Вашингтон не желает провоцировать Россию, сообщают СМИ.
Как пишет Foreign Policy со ссылкой на украинского чиновника, Киев хотел бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине. Источники издания сообщают, что Белый дом рассматривает варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается того, чтобы Вашингтон сосредоточился на угрозах со стороны Китая. В связи с этим Салливан и его команда сопротивляются тому, чтобы Россия оказалась «отвлекающим фактором». В результате Вашингтон «умеряет» шаги, способные спровоцировать Москву, передает РИА «Новости».
Помощник одного из конгрессменов заявил, что «межведомственные органы министерства безопасности и госдепартамента делают все правильно, затем процесс оказывается в черной дыре в совете национальной безопасности и останавливается там». Высокопоставленные конгрессмены-республиканцы направили Джо Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность позицией Белого дома. Они считают, что Белый дом скорее «пойдет на уступки» Москве, чем окажет поддержку партнерам и союзникам США.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки вооружений, включая ПЗРК «Стингер». Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17. Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы.
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о первенстве в православии
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«Варфоломей постоянно говорит о владычестве в церкви, о том, что кто-то это владычество хочет у него отнять, но это его головная боль. Это он хочет быть владыкой церкви», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя заявление Константинопольского патриарха Варфоломея о желании «братьев-россиян быть владыками православия».
«Руководитель Константинопольского патриархата пришел в наш дом, на территорию Русской церкви, попытался расколоть наш народ. Именно Варфоломей легитимизировал раскольников, захвативших часть епархий на Украине. И при этом он всю ответственность – за это тоже – сваливает на «братьев-россиян». Что ж, как говорится, «кто обзывается, тот сам так называется», – отметил настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, в 2002–2014 годах секретарь Одесского епархиального управления Украинской православной церкви Московского париархата.
«В целом Константинопольский патриарх претендует не только на власть, но и на первенство церкви. Он говорит, что его решения не подлежат апелляции, что он может вмешиваться в дела поместных церквей. Где и когда подобное делала Русская православная церковь?» – подчеркнул отец Андрей. Священник отметил, что глава Константинопольской церкви «пришел на территорию РПЦ, объявил существование Русской церкви на собственной территории незаконным».
«Это то же самое, если бы США пришли на территорию Сибири, основали там свои штаты, но при этом обвиняли бы русских в том, что они хотят захватить Америку. Это наглость в первую очередь, – заметил собеседник. – Варфоломей – это человек, лишенный всяких духовных основ, который не руководствуется ни канонами, ни догматами церкви. Он мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии. Православие для него превратилось просто в слово, термин, за которым ничего не стоит. Этот термин работает на обслуживание его политических интересов и интересов тех сил, которые за ним стоят».
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю». Варфоломей выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская церковь будет пятой».
Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». Напомним, что в 2018 году на Украине был проведен «объединительный собор», по результатам которого тогдашний украинский Петр Порошенко объявил о создании структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Предоставление Константинополем томоса (документа на право самоуправления) для ПЦУ не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Однако, по мнению патриарха Варфоломея, на Украине «нет раскола», а если и есть, то в нем виновны представители РПЦ – «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями». Глава Константинопольского патриархата считает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По версии Варфоломея, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению Киева иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
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