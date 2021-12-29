ЛНР заявила о похищении Украиной сотрудника народной милиции

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29 декабря, среда | Последнее обновление — 13:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Общественной палате после трагедии с ребенком в Дубне призвали ввести школьные автобусы
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Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений.
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Пример Илона Маска показывает, что прогресс сегодня – понятие небезальтернативное, и что он не обязательно идёт в одном комплекте с моральной полицейщиной.
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Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу.
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЛНР заявила о похищении Украиной сотрудника народной милиции
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Сотрудника народной милиции Луганской народной республики похитили с линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
«27 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на месте похищения есть следы борьбы и крови, это говорит о применении в отношении похищенного силы.
В октябре украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК. СБУ обвинила его в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство ЛНР в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света
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В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний «ДТЭК» (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тыс. тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.
Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.
«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.
На Украине призвали создать союзное государство с Россией
Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Кива заявил в эфире телеканала «Россия-1», что у Москвы есть «права на территорию», составляющую нынешнюю Украину, передает РИА «Новости».
«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе – нашем славянском союзе*», – сказал он.
Депутат выразил мнение, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу.
Кроме того, он высоко оценил действия российского руководства по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы «заслуживает уважения».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
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В Раде предложили обложить спецпошлиной импорт энергоресурсов из России
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Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести спецпошлину на импорт разных видов топлива из России, сообщило украинское издание «Экономическая правда».
Отмечается, что глава комитета Андрей Герус в своем обращении заявил, что спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – передает ТАСС слова Геруса.
Обращение Геруса, пишет СМИ, направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главам ряда министерств и регуляторов.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России.
Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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На Украине зарегистрировали заявление от партии Порошенко о госизмене Зеленского
Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали заявление о государственной измене и финансировании терроризма украинским лидером Владимиром Зеленским в Госбюро расследований, документ зарегистрирован, сообщила во вторник сопредседатель фракции политсилы в парламенте Ирина Геращенко.
«Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», – цитирует Геращенко пресс-служба партии, передает РИА «Новости».
В заявлении идет речь о том, что нынешняя власть Украины довела страну до энергетического кризиса и вернулась к покупке электричества у России и Белоруссии.
В пресс-службе отметили, что со вступлением Зеленского на пост президента произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также покупкой у ДНР.
Отмечается, что за время президентства около 4 млрд долларов было потрачено на уголь из России и Белоруссии.
Ранее сообщались, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года.
Киевское предприятие «Антонов» представило первый серийный самолет Ан-178
Госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило свой первый серийный самолет Ан-178, сообщил украинский телеканал «Дом».
«Мероприятия по случаю выкатки первого серийного самолета Ан-178 прошли на предприятии «Антонов», – передает сообщение ТАСС.
Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Воздушное судно построено в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины.
Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 и Ан-158. Ан-178 может совершать полет на высоте 12,2 км и преодолевать расстояние 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч, грузоподъемность – до 18 тонн.
Серийный лайнер построен на Украине впервые с 1991 года.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала Перу, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. После этого начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
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«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4-5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4-5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4-5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось: спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
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В Верховной раде предложили женщинам добровольно вставать на воинский учет
Группа народных депутатов Украины выступила с предложением внести поправки в закон и сделать добровольной постановку женщин на воинский учет, сообщил депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
«Внес в парламент законопроект о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от «Слуги Народа» и других фракций», – написал Бужанский в Telegram, передает РИА «Новости».
Напомним, в Украине вступил в силу приказ минобороны Украины, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. В список попали 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Закон затронет сотни тысяч украинских женщин.
Позже стало известно о создании петиции за отмену воинского учета женщин. Ее электронный вариант набрал всего за пять дней необходимые 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел глава государства.
В Netflix пообещали не выставлять украинцев карикатурными персонажами
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Компания Netflix в своих будущих проектах будет корректнее изображать персонажей украинского происхождения, чтобы не задевать их чувства, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, ссылаясь на ответ стримингового сервиса на его официальное письмо.
«Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», – передает ТАСС его слова со ссылкой на портал dev.ua.
Как отметил министр, хотя изображение украинки в сериале и является художественным образом, жители Украины имеют право высказать в связи с этим свое недовольство. «Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинского происхождения в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев. Эта ситуация поднимает важный вопрос – имидж Украины за рубежом», – сказал он.
Ранее Ткаченко возмутился образом украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix. Он назвал образ героини «карикатурным» и «оскорбительным». «Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу», – написал он в своем телеграм-канале.
Министр тогда отметил, что в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов, передает РИА «Новости».
Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы сценария придали ее образу не самые приятные черты характера. Так, в одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина. После чего американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны.
Два человека погибли в результате взрыва в больнице на Украине
Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косивской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, погибли два человека, обстоятельства выясняются, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
«В палате реанимационного отделения Косивской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
По данным ведомства, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.
Ранее взрыв газа в жилом доме на Украине разрушил два этажа.
Создание армии УПА решили отпраздновать на Украине на госуровне
Верховная Рада постановила отпраздновать 80-летие создания УПА* на государственном уровне, сообщили в парламенте.
Верховная Рада Украины постановила отметить в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской повстанческой армии* (УПА*, экстремистская организация, запрещена в России), говорится в сообщение на сайте Рады.
Ранее монумент Степану Бандере в Тернополе облили краской. После этого памятник взяли под круглосуточную охрану. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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На Украине посоветовали властям задуматься о конфуцианстве вместо НАТО
Политолог Александр Лазарев в эфире канала «Наш» отметил, что вместо бессмысленных попыток вступить в НАТО Украине следует взять на вооружение конфуцианскую модель золотой гармонии.
Эксперт считает, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО, поэтому у нее есть единственная возможность встать на путь развития. «Это некогда используемая в Китае политика отказа от чрезмерного сближения, чрезмерной конфронтации и посягательств на чужие зоны влияния», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины для противодействия России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны, которая, помимо прочего, имеет целью противодействие России в информационной сфере. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса главы государства во вторник.
«Утвердить стратегию информационной безопасности», – передает ТАСС текст указа. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Стратегия определяет вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, среди которых обозначена и информационная политика России.
Ранее Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список.
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Порошенко заявил о готовности дать показания по делу против него
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов дать показания по уголовному делу против него, но возвращаться раньше намеченного срока в страну он не намерен.
Отмечается, что менять график поездки и возвращаться на Украину раньше запланированного срока он не будет, передает ТАСС.
«Я готов дать любые пояснения», — сообщил он во вторник «5 каналу».
В то же время экс-глава государства напомнил, что сейчас находится в Польше, где проводит деловые встречи. «У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний (президента Украины Владимира) Зеленского не собираюсь», — подчеркнул он, пообещав, что переговорит со следователями в своей стране. Дату возвращения Порошенко не уточнил.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января.
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