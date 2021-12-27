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Врачи назвали неочевидный симптом «омикрона»
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Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появляться кожная сыпь, она стала самым частым симптомом среди заболевших «омикроном».
Чаще всего сыпь возникает на пальцах рук и ног, а у молодых людей могут появиться красные и фиолетовые шишки на пальцах, похожие на последствия обморожения, сообщает Live 24.
Отмечается, что у некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала, чаще всего она появлялась в начале заболевания. Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.
Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты.
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Подсчитано, сколько дней вирус COVID сохраняется в теле
Специалисты Национальных институтов здравоохранения США полагают, что вирус, вызывающий COVID-19, может жить в различных участках тела человека до 230 дней.
Соответствующее исследование размещено на сайте Research Square («Рисерч Скуэа»).
Сотрудники института пришли к данным заключениям на основе изучения тел 44 человек, умерших от последствий коронавируса, передает ТАСС.
«Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы COVID-19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», – отмечается в публикации. Эксперты выявили РНК SARS-CoV-2 во многих участках организма человека, «включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов».
При этом команда исследователей обратила внимание на незначительные воспаления вне легких, несмотря на широкое распространение вируса в теле.
Как отмечает Bloomberg, исследование еще не было рассмотрено независимыми экспертами и в основном касается данных о летальных исходах, а не пациентов с длительным течением COVID-19 или столкнувшихся с острыми последствиями вируса.
Вирусолог в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил «самоудушения» COVID-19.
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Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»
Один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.
«Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно – на протяжении от нескольких недель до года», – заявил ученый Ura.ru.
Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что мышцы у переболевших пациентов действительно могут сохраняться долгое время.
«Миалгия – это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», – пояснил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что одним из признаков «омикрона» является сильная головная боль.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Мясников назвал способ защиты от следующей волны COVID-19
Пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Инфо для тех, кто хочет защититься перед грядущей (видимо, массовой) волной коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю: после второй дозы вакцины защитные антитела появляются через три недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител также через две-три недели. Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит. Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация дает особенно стойкий эффект, вероятно даже и к «омикрону», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски
В США два пассажира самолета учинили драку из-за неправильно надетой маски. Инцидент произошел на борту рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Мемфис, сообщили в издании Mail Online.
Известно, что мужчина, буйно радовавшийся наступающему католическому Рождеству, злоупотреблял алкоголем и раздражал остальных пассажиров игнорированием требования о ношении масок, пишет РЕН ТВ.
Далее его сосед неудачно пошутил. «Вы, должно быть, из Лос-Анджелеса, потому что думаете, что вы лучше всех», – сказал он. После чего между пассажирами началась словесная перепалка, а позднее под крики напуганных пассажиров они вступили в драку и принялись тягать друг друга за волосы.
В результате в конфликт вмешался еще один путешественник, которому удалось разнять дебоширов. Не сообщается, была ли вызвана на место происшествия полиция и какие меры были применены в отношении скандалистов.
Тем временем в России, а именно в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса. При этом он сам был без маски.
Число заболевших коронавирусом за сутки во Франции превысило 100 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Франции за сутки превысило 100 тыс. человек, об этом сообщило санитарное агентство страны.
За сутки число инфицированных составило 104 тыс. 611 человек, это рекорд с начала эпидемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского ведомства.
В пятницу в стране выявили 94,1 тыс. случаев коронавируса, в прошлую субботу – 58,5 тыс. заболевших.
Напомним, власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. В ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов.
В России зафиксировали «незавозные» случаи «омикрона»
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Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы внутри России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону, что «мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории России случаи заражения штаммом «омикрон», передает ТАСС.
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По его словам, данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще.
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Министр добавил, что крайне важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры профилактики, нужно обучать детей правильному поведению во время пандемии, «в том числе своевременной диагностике инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков – это еще одна важная составляющая».
Ранее стало известно, что в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
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Врач объяснил работу гибридного иммунитета в борьбе с «омикроном»
Переболевшие коронавирусом могут быть инфицированы «омикроном», также можно подхватить вирус и после вакцинации, для борьбы с этим штаммом необходим гибридный иммунитет, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.
«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона». Гибридный иммунитет – это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных», – цитирует Водовозова радио Sputnik.
Он добавил, что переболевшие прежними штаммами люди почти не имеют защиты от «омикрона», но прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем просто перенесенное заболевание.
«Если болезнь будет на фоне вакцинации, то у человека будет легкое течение COVID-19. Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «омикроном», но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», – подвел итог врач.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» без «завоза» извне.
В Китае резко увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом
Китайские власти за прошедшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало рекордном с 9 августа, сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что 73 зараженных прибыли из-за границы. Повышенную температуру, кашель и недомогания выявили у 140 человек, а остальные 24 – бессимптомные носители, передает ТАСС.
Согласно опубликованной статистике, за последнюю неделю в стране количество зараженных коронавирусом увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент. Из них лишь девять находятся в тяжелом состоянии.
По официальным данным, в материковой части Китая переболели коронавирусом 100,8 тыс. человек, не считая зараженных без симптомов. Умерших с 25 января не было, а сначала пандемии скончались в стране 4 636 человек.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация среди всех регионов Китая наблюдается в северо-западной провинции Шэньси, там за сутки выявили 86 случаев.
В целом обстановка по Китаю стабильная, однако количество жилых зон с повышенным уровнем опасности за неделю возросло более чем вдвое: с 70 до 153.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Умер озвучивавший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Андрей Ярославцев
Актер театра, кино и дубляжа Андрей Ярославцев умер от COVID-19 в возрасте 64 лет, сообщил актер Дмитрий Череватенко.
«Прощайте, мастер… Не верится. Совсем недавно мы делали серию роликов с Андреем и тут такое. Горько, больно. Царствие небесное», – приводит слова Череватенко РИА «Новости».
Череватенко сообщил, что Ярославцев скончался «на 65-м году жизни от ковида», передает ТАСС.
Голосом Ярославцева говорили Альбус Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере, генерал Дмитрий в «Оружейном бароне», Оптимус Прайм в франшизе «Трансформеры», Гимли в трилогии «Властелин колец».
Корабль ВМС США не вышел в море из-за вспышки коронавируса
Американский военный корабль «Милуоки» остался на базе в заливе Гуантанамо на Кубе после вспышки коронавирусной инфекции, сообщил Четвертый флот ВМС США.
«USS «Милуоки», боевой корабль прибрежной зоны типа Freedom, остается в порту, поскольку результаты тестов на COVID-19 ряда моряков оказались положительными», – цитирует сообщение флота ТАСС.
Там добавили, что все заболевшие изолированы. У части зараженных симптомы коронавируса выражены слабо.
Летом на борту флагмана британских ВМС «Куин Элизабет» зафиксировали вспышку коронавируса во время похода по Индийскому океану.
Власти Москвы рассказали о борьбе с фиктивной вакцинацией
В Москве зафиксированы случаи фиктивной вакцинации, но они единичные, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, власти стараются минимизировать количество таких случаев, для этого в прививочных пунктах организованы системы контроля, передает РИА «Новости».
«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», – сказала Ракова.
Она добавила, что во всех прививочных пунктах работают сотрудники МФЦ, которые вносят данные о человеке, сверяют его фото, контролируют подлинность документов и следят за процессом вакцинации. Кроме того, по словам Раковой, все пункты оснащены системами видеонаблюдения, за которыми следят специально обученные сотрудники.
«У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по сети», – отметила заммэра.
Также Ракова заявила, что сложно понять людей, отказывающихся от вакцинации против коронавируса, поскольку вирус постоянно мутирует, при этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания.
«Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей – новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями, в принципе, штамм закончится и эпидемия – и все будет хорошо. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую волну. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам – не только у нас, но и за рубежом», – сказала она.
В ноябре сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.
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Песков поздравил журналистов необычной открыткой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил в преддверии Нового года журналистам кремлевского пула новогоднюю открытку, в котором креативно поздравил с наступающим праздником, выразив надежду на скорейшее завершение пандемии.
На открытке перечислены буквы греческого алфавита, которыми называют штаммы коронавируса. Песков отметил, что букв осталось не так много.
«В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!» – говорится в поздравлении Дмитрия Пескова, передает 360.
Напомним, последний штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
В России за сутки выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 23 721 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 721 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 392 020 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2180, Санкт-Петербурге – 1851, Московской области – 1565.
Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 304 218 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 37 285 человек, всего выздоровел 9 259 771 человек.
Накануне в России выявили 24 703 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 982.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В России за сутки выявили 24,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 24946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 368 299 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2714, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 1431.
Также за сутки зафиксировано 981 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 303 250 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 42 107 человек, всего выздоровели 9 222 486 человек.
Накануне в России выявили 24703 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 243.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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