В Казанском федеральном университете отказались комментировать сообщения о задержании ректора

Эксперт сказал, как следует наказать Литву за угрозу безопасности Калининграда

Если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов выразил беспокойство инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии.

«Литву в этой истории не интересует Калининград, но кризис в белорусско-литовских отношениях может действительно задеть российский регион. Если Вильнюс запретит перемещение по Литве всех белорусских товаров, чтобы соблюсти режим санкций против Минска, то это ударит и по Калининградской области», – пояснил калининградский политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович.

Основные белорусские товары на калининградском рынке – это молочные продукты, разнообразные мясные изделия и стройматериалы, напомнил эксперт. Он добавил, что после 2014 года Белоруссия во многом заместила для Калининграда те поставки из Евросоюза, которые попали под эмбарго.

«Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от «большой России», так и от других стран. Но тем не менее, если Литва активирует санкции в ближайшее время, то будет создана угроза продовольственной безопасности Калининградской области», – отметил собеседник.

По его словам, прекращение поставок стройматериалов повлечет остановку ряда строительных проектов, но это будет не столь критичным – у Калининграда сохранились свободные поставки из стран ЕС, например – из Польши.

«Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным», – добавил собеседник.

«Несмотря на депрессию в наших двусторонних политических отношениях, Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Литвы. Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар», – резюмировал аналитик.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство, передает РИА «Новости». «Прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – сказал он.

Губернатор добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.

Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области – и Москва не оставит это без внимания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.

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