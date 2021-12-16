Эксперт: Собчак должна извиниться за слово «инфоцыгане»

Собчак «должна извиниться перед руководством цыганской национально-культурной автономии и убрать понятие «инфоцыгане» из своего фильма». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил правозащитник Александр Брод, комментируя скандальный видеоролик Ксении Собчак.

«Собчак вправе расследовать деятельность блогеров, тех, кто организует какие-то курсы, семинары, может высказывать свое отношение к ним. Но характеризовать их деятельность термином «инфоцыгане» – это декларировать негативное отношение к представителям цыганской национальности, – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ, правозащитник Александр Брод. – Это можно назвать «цыганофобией» или разжиганием национальной неприязни, что по меньшей мере неэтично, недопустимо. Слово «инфоцыгане» в данном контексте трактуется как «информационные мошенники». Это может быть болезненно воспринято цыганским народом. Меня лично такой термин возмутил».

В среду телеведущая Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале ролик, в котором нелицеприятно высказалась о своих коллегах и блогерах. По словам Собчак, она попыталась разобраться, как обманывают россиян, продавая им бесполезные тренинги. В частности, она упомянула обучающие «курсы-пустышки» блогеров Виктории Бони, Елены Блиновской, Оксаны Самойловой, визажиста Гоар Аветисян и других. Для описания деятельности этих людей она в том числе использовала термин «инфоцыгане».

Александр Брод полагает, что высказывание Собчак вызовет недовольство представителей цыганской национальности. «Насколько я знаю, представители цыганской национально-культурной автономии уже негативно прореагировали на это новое словообразование, – говорит Брод. – Цыгане имеют свою древнюю культуру. Негативной черной краской мазать весь народ – это оскорблять его национальные чувства и формировать у других представителей России негативное отношение к этому народу».

По словам эксперта, употребление данного слова несет опасность для межнационального мира в России. «Неоднократно говорилось о том, что национальная тема – очень чувствительная. Неоднократно журналистов и блогеров призывали к тому, чтобы очень взвешенно подходить к освещению этой темы и не бросаться словами, – говорит Брод. – Но Собчак как будто бы не отдает себе отчета в том, что она делает и какие слова она использует. Я считаю, минимальное, что она должна сделать – это извиниться перед руководством цыганской национально-культурной автономии и убрать это понятие из своего фильма. Русский язык богат, не нужно засорять его этими нелепыми словообразованиями».

Использованным Собчак термином «инфоцыгане» в интернете называют продавцов курсов, как стать счастливым, богатым и успешным. На эти тренинги они завлекают клиентов в соцсетях, которым демонстрируют фотографии своей роскошной жизни. Покупатели же, прослушав такие лекции, не получают никаких ценных знаний, которые помогли бы им добиться своих целей.