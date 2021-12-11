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США выразили желание выработать «правила игры» в XXI веке
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США хотят вместе с теми, кто разделяет их ценности, выработать «правила игры» в XXI веке, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден на закрытии «Саммита за демократию» заявил, что США «вновь подтверждают демократические ценности», которые находятся «в сердце международной системы» и являются «базисными элементами для десятилетий глобального роста и процветания».
По его словам, США «привержены работе со всеми, кто разделяет эти ценности, чтобы выработать правила игры, которые будут направлять наш прогресс в XXI веке, в том числе по вопросам кибербезопасности и новых технологий», передает ТАСС.
Напмоним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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СМИ: Байден намерен объявить о встрече с участием России и стран НАТО
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Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает к пятнице объявить о встрече с участием России и стран НАТО, чтобы обсудить обеспокоенности России относительно действий альянса, сообщает Reuters.
«Байден заявил, что рассчитывает к пятнице объявить о встрече с Россией и странами НАТО, чтобы обсудить обеспокоенности России относительно НАТО», – приводит сообщение агентства РИА «Новости», источник при этом не уточняется.
Также отмечается, что Байден заявил, что США не будут применять силу против России в одностороннем порядке.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Кремле сказали, что обсуждали Путин и Байден
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Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров рассказал американскому коллеге Джо Байдену о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву; президент США, в свою очередь, сообщил об опасениях относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что Путин обозначил Байдену «красные линии» – дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений, передает РИА «Новости».
Также он сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.
Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России: «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог».
Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, он заявил, что «российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент».
Путин также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу, «изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития».
Байден, со своей стороны, пообещал российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США.
Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.
Указывается, что тема Украины в беседе заняла «очень много времени». В частности, Путин проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.
Байден высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Он предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации, это меры «и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться».
При этом Ушаков счел странным вопрос, давал ли Путин Байдену гарантии «неотправки» войск на Украину: «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение, или что это? Вообще речи не было об этом».
На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.
Ушаков отметил, что прорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог. России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. Лидеры двух стран понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Они также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества.
«Это была преамбула разговора», – сказал Ушаков.
Также Байден по своей инициативе затронул проблему работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них: «Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».
«Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность», – пояснил помощник президента.
Байден в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния. «Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», – сказал Ушаков.
Напомним, накануне Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа.
Перед этим американские СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами.
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Эксперт: Путин и Байден говорили по принципу «кто первый моргнет»
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«На миллион заявлений Кремля, опровергающих планы России напасть на Украину, приходится миллион заявлений США, считающих бредом опровержения администрации российского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги переговоров президентов Путина и Байдена.
«Мы находимся в ситуации, когда уровень взаимного доверия ниже нулевой отметки. Стороны не доверяют друг другу, Джо Байден просто не верит российскому руководству», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
По словам собеседника, глава Белого дома в своих суждениях опирается на экспертные оценки, которые могут быть «очень сильно подвержены политической экзальтации». Американцы не просто встревожены, но уже напуганы тем, что, по их собственной версии, происходит на российско-украинской границе. «Хотя даже если брать цифры – число военного контингента, якобы стянутого для агрессии в сторону Украины – которые приводит американская разведка, они должны понимать, что этого все равно не хватит для вторжения», – считает собеседник.
«Поэтому в рамках чрезвычайно напряженного и неприятного разговора главы государств подняли тему Второй мировой войны. В условиях текущей двусторонней повестки нет ничего позитивного, приходится вспоминать хоть что-то хорошее, например последний случай, когда мы были по одну сторону», – добавил Лукьянов.
По мнению аналитика, сейчас отношения сторон переживают «нервные» времена, подобные периоду конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда произошла серия так называемых берлинских кризисов, которые предшествовали поворотной точке – Карибскому кризису. «Нам до него еще далеко, конечно, до такого уровня мы не доехали, – сказал эксперт. – А вот нервотрепка с постоянными проверками на прочность по принципу «кто первый моргнет» – это похоже на правду».
«Сейчас ни о каких гарантиях нерасширения НАТО на Восток и «красных линиях» прямо говорить, конечно, нельзя. Путин сам прекрасно понимает, что такого рода юридические договоренности не создаются просто так. Не бывает такого: сели, подписали бумажки, вот тебе гарантии, – подчеркнул Лукьянов. – В связи с этим достижением будет, если после переговоров американцы признают факт проблемы, мол, да, что-то не так с расширением НАТО, давайте поговорим об этом. Однако пока что у них только одна проблема – русский империализм, агрессия РФ и так далее».
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Напомним, первая встреча российского и американского лидеров с момента избрания Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Тогда в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита российская сторона также назвала подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Западные СМИ отреагировали на переговоры Путина и Байдена
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привели к принятию прорывных решений, в частности по украинской теме, однако общение глав государств вернуло первенство дипломатии, считают ведущие европейские и американские СМИ.
Многие издания написали, что украинский кризис является сейчас самым большим вызовом для Байдена, чьи позиции как внутри страны, так и за рубежом пошатнулись из-за провала американской миссии в Афганистане. При этом проявление слабости с его стороны может стоить Байдену голосов избирателей и грозить проблемами с Китаем, передает РИА «Новости».
Большинство зарубежных СМИ отметили, что прорывов по итогам саммита Россия – США не случилось.
Французская газета Monde пишет, что позиции сторон все еще кажутся непримиримыми, хотя саммит и позволил на неопределенное время вернуть дипломатии первенство.
Аналогично считает немецкий журнал Spiegel, он отмечает, что, хотя реального прорыва на встрече не произошло, президенты, по крайней мере, разговаривают друг с другом.
Американская газета New York Times уточнила, что инициативы по решению кризиса на Украине свелись к возвращению к Минским договоренностям, которые Киев не желает соблюдать.
Кроме того, американские СМИ пишут, что переговоры Путина и Байдена напоминали возвращение к политике холодной войны, когда стратегия НАТО была сфокусирована на том, чтобы не допустить вторжение СССР, а Москва добивалась уважения.
Газета Hill в свою очередь подчеркнула, что усиление напряженности в Восточной Европе является на данный момент самым большим вызовом для внешней политики Байдена, чьи позиции внутри страны и за рубежом пошатнулись после беспорядочного вывода американских сил из Афганистана.
Spiegel согласен, что для Байдена ситуация с Украиной – самое сложное внешнеполитическое испытание за все время его нахождения во главе США. По мнению журналистов издания, американский президент сейчас сконцентрирован на внутренней политике США и противостоянии с Китаем. При этом если Россия «вторгнется на Украину», он может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался экс-президент США Барак Обама в 2014 году – «Белый дом снова стал бы ругаться, протестовать и угрожать», однако развертывание американских войск для поддержки Украины было бы исключено.
New York Times указывает, что неспособность Байдена «сдержать» Россию может рассматриваться как признак слабости на мировой арене, особенно так может посчитать КНР.
Французская Libération полагает, что в ходе переговоров Россия одержала победу.
«В условиях высокой напряженности между Москвой и Киевом президент России одержал небольшую победу, поговорив во вторник по видеосвязи со своим американским коллегой», – пишет газета.
Кроме того, СМИ не оставили без внимания вопрос санкций, они отметили, что Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае «наступления на Украину».
Wall Street Journal пишет, что среди стран Запада существуют разногласия, мешающие сформировать общую позицию по России. Главное среди них – трубопровод «Северный поток – 2», по которому газ может поставляться из России в Германию, минуя Украину.
Британское издание Financial Times считает, что ФРГ и США провели «основательные переговоры» по «Северному потоку – 2». При этом в случае «вторжения» России на Украину может быть достигнут консенсус о том, что он неприемлем. Газета полагает, что требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск газопровода будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении России. При этом пока «неясно, какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет за собой санкции».
Как заметил Hill, Вашингтон пока отказывается раскрыть детали санкций, которые США угрожают ввести против России.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет
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«Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО, значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее восточный фланг НАТО раскритиковал предложение лидера США начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
«В Восточной Европе есть несколько государств, которые фактически добиваются развязывания военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Никаких конструктивных предложений по урегулированию ситуации от них не поступает. Вместо этого есть только нагнетание напряженности и истерика», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша. Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», – отметил сенатор.
При этом собеседник обратил внимание на то, что без согласия США расширения НАТО на Восток не произойдет. «Европейские страны не автономны в этом вопросе и, в особенности, Польша, которая в военно-политическом отношении очень зависит от Вашингтона. Поэтому решение здесь остается за США, – пояснил Пушков. – Более того, размещение ударных ракетных систем на территории Украины тоже невозможно без решения Вашингтона».
«Таким образом, реализация двух главных угроз для России, касающихся военного использования Украины, зависит от США. Поэтому логичнее вести разговор об этом между Москвой и Вашингтоном. Никто же не спрашивал мнения Польши и других восточноевропейских стран, заключать ли соглашение СНВ-3. И в данном случае мнение Польши в этом стратегическом уравнении не является существенным: не тот вес, не тот уровень, не та роль», – объяснил сенатор.
«Другое дело, если Вашингтон использует мнение «восточного фланга» НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина. У США достаточно возможностей, чтобы прийти к договоренностям с Россией независимо от того, что думают по этому поводу их восточноевропейские союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договорённости с Россией», – полагает Пушков.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Что же касается итогов переговоров Байдена и Зеленского, то единственно важная вещь для Киева – это то, что лидер США пообещал ему не обсуждать судьбу Украины без ее участия. Но, строго говоря, это не более, чем формула вежливости. С другой стороны, Байдену необходимо было обезопасить себя от критики в Вашингтоне за то, что он пытается договариваться с Путиным за счет Украины, – отмечает собеседник. – Но, безусловно, главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена. А Украине он лишь разъяснил ситуацию. Никакого нового содержания для Киева, кроме подтверждения известных позиций США, в разговоре с главой Украины, судя по официальному заявлению Белого дома, не было».
В пятницу президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога». Однако, согласно данным Bloomberg со ссылкой на неназванный дипломатический источник, страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
Сообщалось, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости». По словам источника, там потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден». В публикации также говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса. В этот же день депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время». Кроме того, Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным. А глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом.
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Между тем во время телефонных переговоров Байдена с Зеленским произошел инцидент в Азовском море. В четверг вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы об изменении курса. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания. МИД счел действия украинского корабля провокацией.
Ранее во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме, в формате видеосвязи. В ходе беседы Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
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«Восточный фланг» НАТО осудил Байдена за призыв к диалогу с Россией
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Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщил неназванный дипломатический источник Bloomberg.
Как говорится в материале, предложение президента Соединенных Штатов начать диалог России и НАТО поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса. При этом дипломатический источник издания уточнил, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости».
«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», – рассказал источник. В публикации говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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В Совфеде указали на позитивные моменты в разговоре Путина и Байдена
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«Важным результатом переговоров стала отмена США новых серьезных санкций в отношении России. Это можно расценивать как элемент доброй воли и намек на дальнейшие переговоры», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя итоги онлайн-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
«Я считаю, что онлайн-встреча президентов России и США прошла в позитивном ключе. Понятно, что там не было и не могло быть прорывных решений, так как они спонтанно не принимаются. Но то, что два лидера пообщались, выслушали друг друга, дали поручения своим командам прояснить все спорные моменты и найти выход из создавшегося тупика – это уже позитив», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Важным результатом переговоров стала отмена американской стороной новых серьезных санкций в отношении России, которые она готовила. Это можно расценивать как элемент доброй воли со стороны США и намек на дальнейшие переговоры», – отметил собеседник.
Согласно прогнозу сенатора, результаты этой встречи проявятся не сразу. «Скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем обе стороны сделают какие-то шаги навстречу друг другу. Но главный итог – это то, что Украина не получила то, чего хотела, – полагает Джабаров. – Видимо, в Киеве рассчитывали, что тема Украины будет главной на переговорах двух лидеров, но это было не так. Более того, Байден даже не нашел вчера времени позвонить Зеленскому. Возможно, президент Украины так и просидел всю ночь возле телефона, но о нем не вспомнили».
Сенатор предположил, что для Зеленского это тоже позитивный сигнал. «Ему пора возвращаться в первый класс и учить Минские соглашения, чтобы их пересдать. Если не будет их выполнения, то конфликт на Украине станет перманентным, что приведет к негативным последствиям прежде всего для самого Киева», – уверен Джабаров.
Что касается требования российским лидером гарантий нерасширения НАТО на Восток, то это будет воспринято в США негативно, полагает собеседник. «В Америке очень сильна законодательная власть, поэтому любые решения как во внешней политике, так и в других сферах жизни – исключительно прерогатива Конгресса. А там сидят люди, которые пришли в политику в начале 1990-х годов, когда развалился Советский Союз, тогда американцы посчитали себя победителями в холодной войне. Они воспитывались с ощущением слабости России, поэтому сейчас должно пройти какое-то время, чтобы эти люди сошли с политической сцены, и на их место пришли политики другого склада, которые видят сильную и самодостаточную Россию», – пояснил сенатор.
Собеседник также обратил внимание на возникшую в ходе беседы президентов тему Второй мировой войны. «Байден относится к старшему поколению политиков, поэтому для него тема войны достаточно свежа, и в этом плане он выгодно отличается от своих более молодых коллег. Наверное, он обеспокоен тем, чтобы в мире не возникло условий для развязывания новой, Третьей мировой войны, которая может стать последней для человечества», – размышляет Джабаров.
«Что касается повторения Байденом угроз в связи с якобы возможным «вторжением» России на Украину – это своего рода «домашняя заготовка». В этом вопросе нет ничего нового: американские политики просто не могут отказаться от этой риторики. Но, с другой стороны, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который комментировал итоги встречи, был максимально сдержан в высказываниях. Так что серьезный уровень подготовки сказался на самих переговорах, которые, на мой взгляд, были все-таки успешными», – подытожил сенатор.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. Была отмечена важность последовательного выполнения достигнутых тогда договоренностей. Основное место в разговоре было отведено проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, который стремится к полному демонтажу соглашений, сообщает сайт Кремля.
Путин также заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Как позже сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин рассказал американскому коллеге о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву. «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – приводит РИА Новости слова Ушакова.
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Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой США Джо Байденом открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.
По итогам встречи с Байденом Путин заявил, что «самое главное, у нас есть возможность продолжить диалог», сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. Кроме того, по его словам, Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.
Путин подчеркнул, что «мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех».
Также глава России подчеркнул, что свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден ответил на вопрос о переговорах с Путиным шуткой
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы.
«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», – сказал Байден, указав на журналистов, передает РИА «Новости».
Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы. Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.
Напомним, во вторник лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.
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Эксперт: Байден не сможет гарантировать нерасширение НАТО на Восток
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«Надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Кортунов, комментируя переговоры президентов Путина и Байдена, на которых обсуждались Минские соглашения и нерасширение НАТО на восток.
«Сейчас обе стороны должны продемонстрировать добрую волю и политическую гибкость в отношении украинской проблемы. Это дало бы основания считать саммит успехом», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Кортунов.
Пойдут ли власти обеих стран на это – открытый вопрос, но он может решиться уже в ближайшие недели, считает политолог. «Россия могла бы снизить активность у своих границ с Украиной, что позволило бы Байдену заявить о своей «победе». В свою очередь США могли бы оказать определенное давление на Киев и по части соблюдения Минских соглашений, и в плане подтверждения отказа от возможных попыток силового решения ситуации в Донбассе», – предположил собеседник.
«Что касается требований Путина предоставить России юридические гарантии нерасширения НАТО, здесь, к сожалению, очевидно, что такого идеального для Москвы решения он не получит. Для этого надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал. Мы должны исходить из того, что реально, а что нет, и учитывать что даже любые юридически обязывающие соглашения могут легко стать жертвой быстро меняющейся политической конъюнктуры», – подчеркнул Кортунов.
«Варианты возможны разные. Может быть, США примут какой-нибудь технический мораторий, ограничивающий экспансию альянса на следующие несколько лет. Либо они определят географический паритет, согласно которому расширяться надо будет не на Восток, а, скажем, на Юг. В этом случае страны Балканского полуострова, скорее всего, будут кандидатами на вступление в блок в ближайшем будущем», – уточнил Кортунов.
Помимо прочего, аналитик обратил внимание на атмосферу разговора двух президентов. В окружении главы Белого дома отмечали, что беседа двух лидера прошла «со взаимными уступками» и без того, чтобы «грозить пальцами» друг другу. «Это позитивный фактор. Путин и Байден друг друга хорошо знают, уважают, оба опытные в международных делах, оба примерно понимают, чего друг от друга ожидать. Им бессмысленно заниматься распальцовками – стилистика у них не такая. Трамп мог бы, а они обошлись без понтов», – заметил Кортунов.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Беседа проходила в закрытом режиме, в формате видеосвязи. Стало известно, что в ходе беседы Путин заявил – Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
При этом, как сообщает The Wall Street Jounal Салливан охарактеризовал разговор двух президентов как прямой и откровенный. Более того, по мнению помощника Байдена по нацбезопасности, было достигнуто «много компромиссов». «Никто не грозил пальцем. Но президент (Байден) совершенно четко отстаивал позицию Соединенных Штатов по всем вопросам», – подчеркнул Салливан.
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В Киеве раскрыли данные Байденом Зеленскому обещания
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты предоставят всю необходимую помощь, «чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время», передает ТАСС.
«Байден очень откровенно сказал [президенту России Владимиру] Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», – сообщил глава офиса украинского президента в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Кроме того, по словам Ермака, «президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в [Североатлантическом] альянсе зависят исключительно от Украины». «Только Украина должна решать этот вопрос, и члены альянса, безусловно», – сообщил глава офиса украинского лидера. Помимо этого, «Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины не могут быть без [участия] Украины».
Ранее Зеленский сообщил, что глава Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, стороны также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Байден: У США и НАТО нет обязательств отправлять войска на Украину
США и НАТО не имеют обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.
«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (Устава НАТО), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», – цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.