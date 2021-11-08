В новый состав кабмина Японии вошел сторонник санкций против Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение назначить на вновь создаваемый пост своего помощника по правам человека, бывшего министра обороны и сторонника активного введения санкций против Китая Гэна Накатани, сообщило Киодо.

Глава правительства Японии уже провел встречу с Накатани и сообщил ему о своих намерениях. Приказ о назначении Накатани на новый пост, по этим данным, предполагается обнародовать 10 ноября, когда будет объявлено о составе нового кабинета премьера Кисиды, передает ТАСС.

Сам Накатани сообщил, что будет давать рекомендации главе правительства Японии на основе консультаций с МИД и экономическими ведомствами. По данным Киодо, речь будет идти в первую очередь о выработке мер в отношении Китая в связи с проблемами, связанными с ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Гэн Накатани в качестве сопредседателя возглавляет группу депутатов парламента Японии, которая занимается разработкой юридической основы для введения санкций против других стран, структур и отдельных лиц в связи с нарушениями прав человека.

Напомним, 31 октября в Японии прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия сохранила абсолютное большинство в нижней палате парламента. В конце сентября экс-глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии, а позже и новым премьером. Новым главой МИД Японии стал экс-министр обороны Есимаса Хаяси.

Напомним также, в конце сентября Австралия, Индия, США и Япония решили объединить усилия для преодоления ключевых вызовов современности и продвижения общей повестки для регионов Индийского и Тихого океанов. Лидеры «четверки» договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. «Четверка» также договорилась о координации усилий и согласованности действий в регионе.

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