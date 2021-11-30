Мишустин призвал КНР объединить усилия перед лицом санкций

Недружественные действия в отношении России и КНР со стороны некоторых зарубежных партнеров продолжаются, лучшим ответом двух стран на незаконные односторонние санкции и давление должно быть объединение усилий для совместного развития, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«К сожалению, некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия. Используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление – с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай. Наш лучший ответ – объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в ходе встречи со своим китайским коллегой Ли Кэцяном.

В том числе это, по его словам, относится и к сопряжению планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь». По мнению российского премьера, это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, обеспечения экономического прогресса России и Китая и создания надежной основы для формирования Большого Евразийского партнерства, с идеей которого выступил президент России Владимир Путин.

«У нас сегодня большая, содержательная повестка. Многие вопросы имеют стратегический характер. Уверен, что мы выйдем на конкретные решения, которые придадут дополнительный импульс развитию всеобъемлющего и многопланового российско-китайского сотрудничества», – добавил Мишустин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили перед правительствами задачу последовательно расширять практическое взаимодействие во всех областях, и страны уже вышли на хорошие результаты, прежде всего по взаимной торговле.

«В январе-октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил 110 миллиардов долларов. Это серьёзная сумма. По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное – в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до двухсот миллиардов долларов, как поручили нам главы наших государств», – заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сеголня находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться.

Мишeстин также поздравил китайского премьера со столетием Коммунистической партии Китая.

Ранее президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики выразил уверенность в наращивании сотрудничества двух стран.

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