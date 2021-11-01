Экспедиция «Пламя Чесмы» обнаружила у острова Лемнос обломки корабля «Святослав»

Санду заявила о преодолении газового кризиса в Молдавии

Газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой, заявила президент республики Майя Санду.

«Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и Газпромом», – передает «Коммерсант» слова Санду.

По ее словам, правительство скажет, нужно ли на несколько дней продлить или нет режим чрезвычайной ситуации, исходя из конкретных вопросов, которые они еще должны решать из-за того, что была такая ситуация, когда недоставало объемов газа.

«В понедельник министр инфраструктуры (Андрей Спыну, ключевой переговорщик с Газпромом) будет отвечать на вопросы прессы о том, что было подписано и как проходили переговоры. Я хочу сказать, что у нас будет газ после 1 ноября. И это уже очень хорошо. Есть цена, которая предполагает, что правительство или регулятор должны повысить тарифы на газ. Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня (по рыночной цене), потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки», – сказала Санду.

По ее словам, Молдавия довольна тем, что этот контракт был согласован и подписан. При этом точки входа газа будут те же, которые были использованы до сих пор, то есть «через Украину».

Президент Молдавии коснулась также темы долга перед Газпромом. «За неделю, за две недели разобраться со всеми этими вещами невозможно, поэтому и было решение, что нужно время. Посмотреть, какие там документы, сделать аудит и начинать разговор о реструктуризации. Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос – газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи», – сказала она.

Санду прокомментировала информацию Financial Times о том, что Газпром предложил скорректировать соглашение Молдавии о создании зоны свободной торговли с ЕС, а также о том, что Москва хотела бы отказа Кишинева от соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и присоединения к Евразийскому экономическому союзу. «В этих переговорах по газу не было таких разговоров», – сказала она.

Санду ответила также на вопрос, считает ли она Россию другом Молдавии: «Друзья – это тогда, когда есть взаимное уважение. Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. Во время этого кризиса было очень много обвинений: что молдавский народ такой, а русский народ такой. Это не помогает. Вот мы решили кризис, а осадок остался. Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ. Я хочу, чтобы молдаване, которые живут в России, из-за этого не пострадали, или русские, которые живут в Республике Молдова, не пострадали из-за заявлений, которые просто ссорят наши народы. Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России», – сказала Санду.

Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.

Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.

1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.

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