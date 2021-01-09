Крупнейшие города Пакистана остались без света

Сразу несколько крупных городов Пакистана остались без электричества в результате сбоя в работе энергосетей, сообщил телеканал Samaa.

По данным представителей Национального центра управления электроэнергией Пакистана, проблемы с электричеством наблюдаются в столице страны Исламабаде, а также в крупных городах Карачи, Пешаваре и Лахоре, передает ТАСС.

По предварительным сведениям, причиной сбоя стала техническая неисправность в системе распределения электроэнергии. Представитель центра сообщил, что в настоящий момент пытаются частично возобновить подачу энергии через электростанцию в Тарбеле. Ситуацию взял под личный контроль министр энергетики Пакистана Омар Айюб Хан.

Напомним, в начале января из-за налипания мокрого снега на проводах в Псковской области без света остались более 11 тыс. человек.