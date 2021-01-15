«Пугающий» памятник Аленке выставили на аукцион за 1 млн рублей

Памятник основательнице Нововоронежа Аленке, вызвавший общественный резонанс, выставлен на аукцион, начальная цена лота – 1 млн рублей.

Торги организовали на площадке Российского аукционного дома. Как следует из документов, электронный аукцион состоится 15 февраля. Заявки принимаются до вечера 11 февраля. Стартовая цена арт-объекта «Аленушка» – 1 млн рублей.

«Объект является предметом пространственно-изобразительного искусства под наименованием «Арт-объект «Аленушка». Объект расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 15В, оф. 2. Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления объекта: 28.09.2020 г.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что шаг аукциона на повышение – 50 тыс. рублей. Сумма задатка – 100 тыс. рублей.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.

Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить установленный в Нововоронеже памятник Аленке, вызвавший общественный резонанс. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.