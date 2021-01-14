Автобусное сообщение Пензы с Самарой и Саратовом прервали из-за снегопада

Автобусное сообщение Пензы с Саратовом и Самарой приостановлено из-за сильного снегопада, сообщило правительство Пензенской области.

«По информации управления транспорта Пензенской области, из-за погодных условий в направлении Самары и Саратова приостановлено автобусное сообщение... Главный синоптик Пензенской области Валентина Неворотова (сообщила), что снегопад в ближайшие дни не прекратится», – передает РИА «Новости» сообщение правительства региона.

По данным правительства, в настоящее время на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области расчисткой снега занимаются более 250 единиц спецтехники, а в случае ухудшения погодных условий ее количество будет увеличено.

«Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте в период снегопада», – отмечается в сообщении.

В настоящее время в Пензе 6 градусов мороза.

МЧС по Нижегородской области сообщает, что мобильные городки жизнеобеспечения разворачивают в области на двух наиболее опасных участках автодорог из-за сильной метели.

Утром и днем 14 января в большинстве районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде наблюдается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории Нижегородской области, которые могут вызвать осложнения дорожной ситуации, связанные с заторами и авариями, принято решение о развертывании городков жизнеобеспечения на двух наиболее опасных участках автодорог: в районе населенного пункта Ветчак на трассе М-7 «Волга» и рядом с деревней Золотово на трассе Р-159 в Борском районе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе мобильных городков есть все необходимое для оказания помощи водителям и их пассажирам. «Есть возможность зарядить мобильный телефон, связаться со своими родными и отдохнуть. В случае необходимости на месте могут оказать помощь во внештатной ситуации», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, к утру 14 января в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов были задержаны или отменены 27 рейсов.