«Голос» выдал за организованный подвоз на голосование обычный автобус

Движение «Голос» сообщило, что в единый день голосования на 10.00 поступило 1 тыс. 175 сообщений из 57 регионов. В пятерку регионов-лидеров по числу сообщений о возможных нарушениях вошли Челябинская, Самарская, Владимирская области, а также Краснодарский край и ЯНАО.

«Из многих регионов приходят сообщения о принуждении и подкупе избирателей. В течение 11, 12 и утра 13 сентября на горячую линию «Голоса» и «Карту нарушений» из регионов поступают сообщения о принуждении к голосованию, административном контроле за явкой избирателей и их подкупе. Такие свидетельства за эти дни поступили из Краснодарского и Пермского краев, Владимирской, Иркутской, Костромской, Курганской, Орловской, Рязанской, Самарской, Челябинской областей и других регионов (всего из 26 субъектов федерации)», – сообщается в Telegram-канале «Голос».

Так, председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов заявил, что на «горячую линию» сообщения о подкупе или принуждении не поступали.

«Единственное, в интернете был размещен ролик, якобы с подкупом избирателей. Там мужчина громко «митингует» рядом с каким-то автомобилем, что он не продается. Но дело в том, что мы нам так и не удалось связаться с этим мужчиной, хотя на видео он кричал, что пойдет в милицию. Но ни номера участка, ни другой конкретики нигде указано не было. Поэтому я бы назвал это фейком. Это «специально обученные» люди пытаются инсценировать подобные вещи. У нас в принципе очень мало обращений о каких-то нарушениях за три дня. Сегодня еще не было ни одного обращения. За предыдущие два дня было всего четыре, об одном из которых я вам рассказал и еще ряд незначительных, которые опять же не подтверждаются», – сообщил он.

Также об отсутствии подобных случаев сообщил председатель общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов.

«По данным наших наблюдателей, случаев принуждения или подкупа избирателей в регионе не отмечено. У нас есть другие обращения. О якобы организованной подвозке граждан на участки для голосования. Если вы представляете, что такое Костромская область – это 60 тыс. квадратных километров, при наличии 640 тыс. жителей. В некоторые поселки общественный транспорт не ходит. Туда отправляют транспорт для того, чтобы люди смогли приехать на участок. Ни о каких других нарушениях у меня информации нет», – отметил он.

При этом как добавил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, выступивший на брифинге в Общественной палате, «нечистоплотные политики, которые делают свой пиар за счет провокаций и скандалов, сами отталкивают от себя избирателей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В эти дни я работаю в Москве, связываюсь с общественными палатами, с уполномоченными по правам человека и веду мониторинг избирательных процессов в разных регионах. Ни из одного региона не было критических сообщений о нарушениях санитарно-эпидемиологической безопасности. Внимание к этой теме столь же серьезное, как и в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны», – отметил он.

Кроме того, зафиксирован постоянный рост явки избирателей в регионах.

Есть определенная закономерность: откуда не поступают сообщения о проблемах или фейки, там явка выше, поскольку избиратель хочет голосовать в спокойных, комфортных условиях. Нечистоплотные политики, которые делают свой пиар за счет провокаций и скандалов, сами отталкивают от себя избирателей», – сказал Брод.

По его словам, дистанционное электронное голосование показало свою востребованность и популярность. Так, во всех регионах, где оно проводилось в рамках Единого дня голосования, явка очень высокая, что говорит о перспективном использовании этой формы в последующих избирательных кампаниях.

«Граждане также позитивно отзываются о голосовании в течение нескольких дней, досрочном голосовании – это комфортно и удобно. Востребован и сервис «Мобильный избиратель», который также позволяет голосовать без открепительных удостоверений, по месту нахождения граждан», – добавил Брод.

Он также подчеркнул, что серьезных нарушений за эти дни не зафиксировано.

«Были проблемные сообщения, в частности из Челябинской области (не опечатан ящик для голосования), в Ростовской области (на одном из участков был вброс бюллетеней), но эта информация не подтвердилась. В этом политическом сезоны представители данной партии не очень уверены в победе и используют не всегда чистые методы ведения кампании», – рассказал председатель.

Отмечается, что в субботу было зафиксировано распространение смс-сообщений в Ульяновской области от представителей данной партии. Позднее были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

«Достаточно жесткое поведение наблюдателей от этой партии на Ямале, Краснодарском крае. Для публикации этих недостоверных сообщений используется сервис «Карта нарушений». Когда с помощью наших коллег, наблюдателей и экспертов эта информация опровергается, с «Карты нарушений» эта информация не удаляется. «Карта» продолжает выполнять свою основную задачу и формировать негативное отношение граждан к избирательным процессам и выборам», – добавил Брод.

По его мнению, наблюдатели от политических партий, даже от тех партий, которые впервые принимают участие в выборах, проявили себя очень позитивно: они активны и ответственны. Сообщают о возможных проблемах, профилактируют их и создают очень доброжелательную, комфортную обстановку на избирательных участках.

«Стоит подумать о расширении полномочий общественного наблюдения, охватывать не только день голосования, но и все стадии избирательной кампании. С возможностью заявлять о нарушениях, присутствовать на заседании избирательных комиссий. Это добавило бы нашим выборам большей чистоты и демократичности», – считает он.

Сообщается также, что на территории ЯНАО, по наблюдению политика, во время голосования среди оленеводов было сделано все возможное, чтобы «на вертолетах члены избирательных комиссий приезжали», привозили информационные материалы и «давали возможность представителям коренных, малочисленных народов Севера проголосовать». «Это наглядная демонстрации реализации активного избирательного права», – подытожил Брод.