Тихановская отреагировала на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Оппозиция Белоруссии крайне обеспокоена словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в Белоруссию российских силовиков, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», – цитирует РИА «Новости» Тихановскую.

Отмечается, что Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября. Для приглашения выступить в СБ ООН нужно согласие всех членов Совбеза.

По словам Тихановской, оппозиция готова рассмотреть вопрос международного посредничества для диалога с властями Белоруссии.

«Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога», – сказала она.

Напомним, президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей на случай необходимости оказания Белоруссии помощи. При этом российский лидер уточнил, что резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация в республике не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».

В Кремле также выразили надежду, что резерв правоохранителей Минску не понадобится.

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова выразила мнение, что заявление президента России о создании силового резерва на случай обострения ситуации в Белоруссии говорит о слабости Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия застраховала Белоруссию от революции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД