Оппозиция Белоруссии усмотрела в словах Путина свидетельство слабости Лукашенко

Заявление президента России Владимира Путина о создании силового резерва в случае обострения ситуации в Белоруссии говорит о слабости действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, заявила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

«Факт того, что Путин озвучил этот запрос Лукашенко, говорит о том, что сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит. Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет «Калашников», одевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет «красавцев», как он называет ОМОН, и там он себя чувствует себя очень уютно», – цитирует Колесникову «Интерфакс».

Колесникова также заявила, что оппозиция намерена создать некое политическое движение, передает ТАСС.

«Очень важно понимать что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», – сказала член совета.

Ранее Колесникова призвала министра внутренних дел Белоруссии Юрия Карасева подать в отставку или «явиться с повинной».

Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями.

При этом в Кремле исходят из того, что Белоруссия не столкнется с крайней ситуацией и резерв правоохранителей не понадобится.

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