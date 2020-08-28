Переговоры Эфиопии, Египта и Судана по ГЭС «Возрождение» провалились

Взгляд
28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Переговоры Эфиопии, Египта и Судана по ГЭС «Возрождение» провалились

    28 августа 2020, 22:43

    Текст: Антон Никитин

    Делегации Эфиопии, Египта и Судана не смогли выработать компромисс по функционированию эфиопской ГЭС «Возрождение», сообщил телеканал Al Arabiya.

    Трехсторонние переговоры на министерском уровне начались 3 августа под эгидой Африканского союза. Однако на следующий день они были приостановлены, так как Эфиопия направила Египту и Судану свой план по заполнению водохранилища ГЭС. Каир и Хартум запросили время для рассмотрения эфиопского документа и взаимных консультаций, передает ТАСС.

    Очередной тур переговоров возобновился 16 августа. По его итогам планировалось, что стороны представят на рассмотрение руководства Африканского союза согласованный документ, однако, как сообщает телеканал, делегации трех стран не смогли выработать соглашение для его передачи в Африканский союз.

    По данным южноафриканской радиостанции SABC, после провала переговоров по основным вопросам функционирования ГЭС «Возрождение» председательствующий в Африканском союзе президент ЮАР Сирил Рамапоса намерен созвать экстренную встречу лидеров Эфиопии, Египта и Судана.

    Напомним, 16 июля Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта начала заполнять водохранилище на ГЭС «Великое эфиопское возрождение». После этого в Египте объявили о провале переговоров с Эфиопией по строящейся на Голубом Ниле плотине. При этом в Судане заявляли, что стороны смогли договориться на 90%.

    Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, ГЭС «Возрождение» в 2011 году. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт.

    Для Эфиопии строительство станции – это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возведении объекта, способного уничтожить Египет.


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