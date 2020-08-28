Переговоры Эфиопии, Египта и Судана по ГЭС «Возрождение» провалились

Делегации Эфиопии, Египта и Судана не смогли выработать компромисс по функционированию эфиопской ГЭС «Возрождение», сообщил телеканал Al Arabiya.

Трехсторонние переговоры на министерском уровне начались 3 августа под эгидой Африканского союза. Однако на следующий день они были приостановлены, так как Эфиопия направила Египту и Судану свой план по заполнению водохранилища ГЭС. Каир и Хартум запросили время для рассмотрения эфиопского документа и взаимных консультаций, передает ТАСС.

Очередной тур переговоров возобновился 16 августа. По его итогам планировалось, что стороны представят на рассмотрение руководства Африканского союза согласованный документ, однако, как сообщает телеканал, делегации трех стран не смогли выработать соглашение для его передачи в Африканский союз.

По данным южноафриканской радиостанции SABC, после провала переговоров по основным вопросам функционирования ГЭС «Возрождение» председательствующий в Африканском союзе президент ЮАР Сирил Рамапоса намерен созвать экстренную встречу лидеров Эфиопии, Египта и Судана.

Напомним, 16 июля Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта начала заполнять водохранилище на ГЭС «Великое эфиопское возрождение». После этого в Египте объявили о провале переговоров с Эфиопией по строящейся на Голубом Ниле плотине. При этом в Судане заявляли, что стороны смогли договориться на 90%.

Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, ГЭС «Возрождение» в 2011 году. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт.

Для Эфиопии строительство станции – это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.

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