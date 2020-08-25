Крым назвали самым проблемным регионом России по водоснабжению

В связи с нехваткой воды в Крыму в регионе наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю, заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде – водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%», – сказал РИА «Новости» Кириллов.

По его словам, такие потери воды недопустимы в «вододефицитном» Крыму. При этом чиновник отметил, что главный вопрос не в поиске воды, а в ее рациональном использовании.

Также Кириллов уточнил, что в Крыму объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов.

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, при каких условиях Украина может возобновить водоснабжение Крыма.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

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