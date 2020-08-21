В симферопольских водохранилищах почти иссякли запасы воды

В водохранилищах, снабжающих Симферополь водой, осталось 20% запасов. В городе и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма ввели ограничения по подаче воды, сообщили в администрации Симферополя.

В горадминистрации уточнили, что Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены в пять с лишним раз ниже плановой нормы. На сегодняшний день в них всего по 7 млн кубометров вместо необходимых 36 млн и 34 млн кубометров. В Аянском водохранилище вместо 3,9 млн кубометров воды осталось всего 2 млн, передает «Коммерсант».

Власти города приняли решение ввести для местных жителей ограничения по подаче воды.

«Ограничения будут вводиться в три этапа. Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки и будет осуществляться по часам – утром и вечером», – написала на своей странице в Facebook глава администрации города Елена Проценко.

Графики подачи воды опубликованы на сайте местной администрации. Отмечается также, что власти столицы региона закупили 235 новых баков для воды за 27,5 млн рублей, которые разместят на территории всех детских садов и общеобразовательных учреждений, а также возле многоквартирных домов и в частном секторе. Пожилым и нуждающимся обещают помощь со стороны волонтерских организаций и представителей депутатского корпуса.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

Кроме того, в Крым направили уникальный российский самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков.

В августе военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферополское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.