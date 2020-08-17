В отношении неизвестных фигурантов дела Голунова возбудили отдельное производство

Следствие выделило в отдельное производство дело в отношении неустановленных участников провокации, связанной с подбросом наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Завершили с Иваном Голуновым ознакомление с материалами уголовного дела. Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Нас всех ждет интересный процесс в Мосгорсуде. В отношении неустановленных лиц отдельно выделено уголовное дело», – передает ТАСС слова Бадамшина.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову.

По уголовному делу задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Полицейским было предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было – наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы «повысить показатели».

Теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.