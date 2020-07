Госдеп запросил вдвое больше денег на борьбу с «российской пропагандой»

Госдепартамент США просит 138 млн долларов бюджетных средств в 2021 году на противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Госдепартамент запрашивает 138 млн долларов для Global Engagement Center, в два раза больше, чем сейчас. Мы не потерпим дезинформации и пропаганды, которая распространяется Кремлем и другими противниками», – передает РИА «Новости» слова Помпео во время слушаний по бюджету в сенатском комитете по иностранным делам.

Ранее американские агентство Associated Press и газета The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии. В частности, Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС.