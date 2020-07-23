Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13%, до 70,965 руб., курс евро поднялся на 0,1%, до 81,27 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10:02 мск курс доллара находился на уровне 70,91 руб. (-0,21%), евро рос до 81,205 руб. (+0,02%).

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