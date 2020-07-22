ЦБ выпустил рекордное число монет за год

Обращение монет в России на 1 июля достигло рекордного уровня в 68,2 млрд экземпляров.

Больше всего в обращении монет номиналом 10 копеек – их доля от общего количества составляет 37%, монета в один рубль занимает 13%, монеты в одну копейку и 50 копеек 11% от общего оборота, у монеты в 10 рублей доля в 10%, передает РИА «Новости».

С начала года немного сократился вес монеты в 5 копеек – за шестьмесяцев ее доля потеряла один процентный пункт и на первое июля стала составлять 8%. При этом увеличилось число монет номиналом 2 рубля – на один процентный пункт, до 6%. Наименьшее количество в обращении находится монет в 5 рублей – всего 4% от общего оборота.

Общая сумма монет на первое июля выросла на 1,9 млрд рублей, или на 1,8%, до 108,8 млрд рублей.

В то же время за январь-июнь выросло и количество банкнот в обращении – на 7,5%, до 6,613 млрд купюр. Их сумма с начала года выросла на 17,1%, до 12,322 трлн рублей. В итоге удельный вес банкнот в общем количестве за первое полугодие вырос на один процентный пункт, до 9%.

Напомним, что, среди россиян во время пандемии началась настоящая золотая лихорадка. В банках спрос на монеты, слитки вырос в три раза, также увеличились запросы клиентов на открытие или пополнение обезличенных металлических счетов (ОМС).