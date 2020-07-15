Вирусолог объяснил появление в России сотни штаммов коронавируса

Наличие более 100 образцов одного вируса – это нормальная практика в работе ученых, сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Александр Бутенко.

«Коронавирусов множество вообще. Но если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммов – в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого», – передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

Уточняется, что необходимо точно знать, какая у вирусов структура и насколько они отличаются один от другого, так как есть такие критерии, которые позволяют считать штаммы идентичными или неизменившимися, или с серьезными изменениями в геноме, которые уже позволяют расшифровать, что это возможные комбинации или мутации.

«Но пока таких сообщений особенно нет. Сейчас фигурируют понятием таким, что это единый вирус COVID-19 или SARS-CoV-2», – добавил вирусолог.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на лечение коронавируса в России за все время направили порядка 40 млрд рублей. Кроме того, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики коронавируса, работают 794 лаборатории во всех регионах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД