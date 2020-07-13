В Дании нашли новый способ сэкономить на отоплении домов

Правительство датского города Оденсе начало использовать для отопления домов лишнее тепло, которое вырабатывает центр серверов Facebook, сообщает Euronews.

Тепло – побочный эффект работы центров обработки данных, где находятся сотни серверов, нуждающихся в постоянном охлаждении. Вырабатываемого тепла хватит, чтобы отопить 7 тыс. домов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что всю необходимую энергию центр получал из ветрогенераторов, поэтому его вклад в изменение климата всегда был довольно велик.

Власти города построили у центра обработки данных установку, улавливающую тепло и использующую его для нагрева воды. Такое решение позволит сократить использование угля на 25%. Планируется также к 2023 году полностью отказаться от данного вида топлива ради восстановления экологии.

Мэр города Оденсе Питер Рабек Джуел надеется, что такое решение станет примером для многих других центров обработки информации в мире.