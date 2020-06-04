Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

Ситуация с торфяными пожарами, приведшими к рекордной жаре летом 2010 года, в этом году произойти не может, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом «очковтирательство», – передает РИА «Новости» его слова.

Синоптик уточнил, что температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.

«В воскресенье – 23-28 градусов, а на следующей неделе практически в ежедневном режиме будет в основном солнечная погода, аномально жаркая», – подчеркнул Тишковец.

Температура превысит норму на 10 градусов, предупредил синоптик и призвал готовиться к возвращению лета.

«Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температур будет ослабевать», – подытожил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что по прогнозам, летнего тепла можно ожидать, начиная со второй декады месяца, после 10 июня. Тогда температура воздуха поднимется выше 20 градусов.

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