ФАС из-за рекордного роста цен заподозрила сговор на рынке бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку роста биржевых цен на бензин Аи-95, ведомство полагает, что возможен сговор на рынке, заявил замглавы ведомства Андрей Цариковский.

«Начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО «Солид – товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством», – цитирует ТАСС Цариковского.

ФАС порекомендовал нефтяным компаниям обеспечить удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже, в том числе с помощью перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок.

Цена на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в ходе торгов в четверг установила новый рекорд с начала 2018 года.

Цена на Аи-95 с поставкой в Европейской части России достигла 57,828 тыс. рублей за тонну, показатель вырос на 1,9% по сравнению со значением среды, передает РИА «Новости».

Объем торгов составил 6,5 тыс. тонн.

Предыдущий рекорд был поставлен 17 июня, в среду. По итогам торговой сессии в среду стоимость установилась на уровне 56,751 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена бензина поднимается из-за быстрого восстановления спроса после отмены ограничений по коронавирусу, отмечает «Интерфакс». Объемы производства и поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке восстанавливаются с меньшими темпами и не удовлетворяют возрастающий спрос, считают эксперты в отрасли.

Замминистра Минэнерго Павел Сорокин заявил, что дефицита топлива на российском рынке нет.

«Дефицита топлива на рынках нет. Производственные планы компаний выполняются – в частности, только за эту неделю производство автомобильного бензина увеличено на 6,8%, запасы НПЗ и ПНПО начали расти (+6,4% за неделю), при этом продажи на бирже удерживаются на уровне 27-28 тыс. тонн в сутки, то есть выше утвержденных нормативов реализации», – сказал чиновник.

По его данным, среднесуточный объем производства автомобильного бензина в июне 2020 года по сравнению с маем вырос на 28,7%, отгрузка на внутренний рынок выросла на 40,9%, а экспорт снизился вдвое.

Сорокин заверил, что рост цен в оптовом сегменте не представляет рисков для потребителей.

«Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках», – сказал он.

По его словам, отсутствует риск роста розничных цен темпами, превышающими инфляцию.