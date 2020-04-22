Синоптик связал «суперлето» в России с пандемией и изменением климата

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Синоптик связал «суперлето» в России с пандемией и изменением климата

                 22 апреля 2020, 14:34
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Из-за распространения коронавирусной инфекции некоторые производства перестали функционировать, в связи с чем уменьшилось количество выбросов в атмосферу, что непосредственно повлияло на климат, в том числе в России, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

              На данный момент в Сибири наблюдается июльское тепло – температуры доходят до 27–28 градусов. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее назвал это явление «суперлетом». Тишковец объясняет, что такой термин подразумевает, что в этой части России ожидаются новые температурные рекорды. При этом в центральной части апрель выдался холоднее обычного (на 2–3 градуса ниже нормы).

              «Все это указывает на изменение климата. Немного не оправдались наши долгосрочные прогнозы на эту весну, потому что мы все-таки ожидали, что в целом весна будет чуть-чуть теплее, чем по многолетним нормам. Здесь замешан такой фактор, как коронавирус. Дело в том, что на фоне резкого спада экономической активности выбросы в атмосферу уменьшились как минимум на 500 миллионов тонн углекислого газа. Соответственно, в течение года эта цифра вырастет до двух миллиардов тонн», – объясняет Тишковец.

              Поэтому идет снижение по всей толще атмосферы, в 10 раз уменьшилось количество загрязняющих веществ, продолжает синоптик. Для наглядности он приводит пример: когда снимаем с теплицы пленку – уменьшается парниковый эффект, соответственно, начинает падать средняя температура. Именно так и можно объяснить все нынешние изменения и колебания.

              Что касается нынешних показателей, то в Гидрометцентре предупредили, что в столичном регионе ожидается аномальное похолодание с дождем и сильным ветром, температура останется ниже среднесуточной нормы апреля на 3–4 градуса, то есть днем воздух прогреется до +8.

              «До конца этой недели температура воздуха в европейской части России будет оставаться на 5–7 градусов ниже климатической нормы – мы вновь будем отброшены назад на три недели. Ну и, конечно, все это будет сопровождаться неустойчивой погодой: облаками, осадками в разной фазе, по температуре в ночные часы это околонулевые показатели (от -2 до +3), а днем в лучшем случае будет +5–10 градусов, не больше», – говорит Тишковец.

              Синоптик рассказывает, что к концу следующей недели можно ожидать постепенное потепление, так как, возможно, на европейскую часть России начнет распространяться атлантическое тепло. Температура в ночное время уже не будет опускаться ниже нуля, а днем ожидается +10–15 градусов.

              «С приходом мая я думаю, что весна уже пойдет в наступление. Не могу сказать, что будет очень тепло. Май, по нашим прогнозам, будет умеренным по температурному режиму. Для Москвы в это время нормой по многолетним значениям считается около +7 градусов ночью и +18 днем», – рассказывает Тишковец.


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