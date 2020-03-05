США оказались «очень довольны» переговорами с Россией по стратегической стабильности

Американская администрация очень довольна итогами недавнего раунда диалога России и США по стратегической стабильности, однако дата новых переговоров еще не намечена, сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел (России Сергея) Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды. Эти переговоры прошли достаточно хорошо», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что пока нет конкретных планов по новым раундам переговоров.

В середине февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео почувствовал более конструктивные подвижки в позиции Вашингтона по вопросам стратегической стабильности.

При этом СМИ сообщали, что подбор кандидатуры спецпосланника США для переговоров с Россией по контролю над вооружениями может задержать принятие решения о судьбе ДСНВ.