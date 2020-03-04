Против основателя сети «Корчма Тарас Бульба» возбудили новое дело

Против владельца ресторанов «Корма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана возбуждено новое уголовное дело, бизнесмен скрылся от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах.

Это преступление, по версии следствия, совершалось в период с 2011 по 2014 годы, рассказал собеседник ТАСС.

«После выставления инспекцией ФНС требования об уплате налога, пени, штрафа Беловайн в установленный срок (до 18 мая 2016 года) сумму недоимки в размере 57,3 млн рублей не оплатил, в связи с чем было принято решение о возбуждении в отношении бизнесмена уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере»)», – уточнил собеседник.

По его словам, на днях правоохранители пытались принудительно привести бизнесмена для проведения следственных действий, но по месту жительства его не оказалось.

«Соседи пояснили, что бизнесмен более месяца там не появлялся. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск», – уточнил источник. По его данным, подозреваемый покинул территорию России.

В июне 2017 года СУ СК по Москве сообщало, что основатель ресторанов «Тарас Бульба» Юрий Белойван стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов более чем на 650 млн рублей.

В феврале 2019 года обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей бенефициар сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван признал вину и раскаялся в содеянном.

В июле того же года СМИ сообщали, что Белойвана приговорили к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов