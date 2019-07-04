Вынесен приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба»

Основатель сети «Корчма Тарас Бульба» Юрий Беловайн приговорен к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов, сообщает источник из зала суда.

Как передает источник, прокурор просила назначить наказание в виде двух года колонии общего режима, назвав при этом смягчающими обстоятельствами признание подсудимым вины и наличие несовершеннолетних детей, передает РИА «Новости». Кроме того, по делу был заявлен гражданский иск на сумму 862 млн рублей.

Белойван заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке.

В июне 2017 года СУ СК по Москве сообщало, что основатель ресторанов «Тарас Бульба» Юрий Белойван стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов более чем на 650 млн рублей.

По данным следствия, Белойван в налоговых декларациях с 2011 по 2014 год занижал налоговую базу.

Напомним, в феврале 2019 года обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей бенефициар сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван признал вину и раскаялся в содеянном.