Фейки о стягивании бойцов Росгвардии к Москве удалены из Сети

Интернет-ресурсы удалили фейковые сведения о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Все удалили, YouTube – в процессе удаления», – передает РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что следователи в Москве проводят доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации по ситуации с вирусом COVID-19.

Сообщалось также, что YouTube частично удалил фейки о коронавирусе в России.