Китайский ученый оценил перспективы Европы в борьбе с коронавирусом

Пандемия коронавируса в Европе не завершится в ближайшем будущем, считает руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун. По его мнению, для этого нужно остановить все перемещения в мире на четыре недели.

«Это совершенно нормальная ситуация, если вирус будет снова появляться и исчезать, и все это продлится один-два года. <...> Забудьте о мысли, что пандемия в Европе закончится в ближайшем будущем», – сказал врач, передает РИА «Новости».

Вэньхун пояснил, что сроки пандемии коронавируса будут зависеть от глобальных мер по сдерживанию коронавируса. Он выразил уверенность, что для скорейшего решения проблемы страны должны принять чрезвычайно радикальные меры.

Например, врач предлагает заморозить любую активность в странах и полностью закрыть границы.

Однако, по его мнению, Германия и другие страны континента, на это не пойдут. «Если бы целый мир мог замереть на четыре недели, мы бы смогли остановить пандемию», – отметил специалист.

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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