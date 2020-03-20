Более 250 приморцев подали заявки на отбор общественных наблюдателей за нацпроектами

Уже 263 человека заявили о желании контролировать ход и качество выполнения работ по национальным проектам в Приморье. Стать частью команды «народного контроля» может любой желающий. Подать заявку необходимо до 31 марта, сообщили в региональном правительстве.

В этом году наблюдатели от народа смогут оценить работы по восьми региональным проектам. «Успех каждого ребенка» предусматривает ремонт 11 школьных спортивных залов в семи муниципалитетах Приморья и создание школьной спортплощадки в Шкотовском районе, сообщает официальный сайт правительства Приморского края. В рамках регионального проекта «Современная школа» в этом году капитально отремонтируют школу в Лесозаводске. Обе программы – составляющие национального проекта «Образование».

В рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» будет построено еще девять фельдшерско-акушерских пунктов в районах края.

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет» предусматривает строительство 10 детских садов в восьми районах Приморья, а «Старшее поколение» – строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Уссурийске.

Еще по одному проекту «Спорт – норма жизни» на территории края установят спортивные площадки, комбинированные комплексы, отремонтируют стадионы, будет начато строительство керлинг-центра, центра по хоккею и футбольного манежа во Владивостоке.

Все эти проекты предусмотрены национальным проектом «Демография».

Строительство и ремонт дорог во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах предусмотрено региональным проектом «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках под контролем общественных наблюдателей будут проводиться 47 мероприятий.

Еще один проект – «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Он предусматривает обустройство пешеходных зон, общественных территорий, детских и спортивных площадок на территории региона.

Дополнительно представители общественности смогут оценить, как реализуют мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Приморского края. Для этого наблюдатели смогут посещать площадку строительства центра культурного развития в Большом Камне.

Таким образом, общественным наблюдателям, прошедшим отбор специальной конкурсной комиссии, предложат контролировать ход работ в 31 муниципалитете Приморья.

«Всего около 195 объектов будут охвачены общественным контролем. В этом году мы также привлечем Общественную палату, «Общероссийский народный фронт» для того, чтобы сделать это взаимодействие власти и населения более масштабным, а саму работу по реализации нацпроектов – более прозрачной и понятной жителям», – заявил и.о. руководителя агентства проектного управления Приморья Николай Стецко.

Отбор кандидатов в наблюдатели проводится до 31 марта. Чтобы заявить о себе, необходимо заполнить анкету, указав ФИО, род деятельности, возраст, опыт участия в социальных проектах, муниципалитет проживания, район (если кандидат из Владивостока), контактные данные и конкретные региональные проекты, интересные для наблюдения.