Петросян рассказал о смерти Джигарханяна в «муках и болях»

Юморист Евгений Петросян заявил, что Народный артист СССР Армен Джигарханян «сгнил в постели» из-за того, что к нему никто не подходил.

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал от того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждается в точных уколах по времени, которых ему никто не делал», – сказал Петросян в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

При этом друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян опроверг заявления комика. По его словам, актер не общался с Петросяном, поэтому юморист ничего не может знать о последних днях его жизни, передает ФАН. Согомонян заявил, что перед смертью режиссер лежал в больнице под медицинским наблюдением.

Напомним, Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Помимо этого, Петросян рассказал о разводе с Еленой Степаненко. «Мне жалко дуэт, дуэт у нас получился, и мне его жаль. Я хотел бы его сохранить», – сказал он. По словам Петросяна, он предлагал Степаненко расстаться мирно, однако ей «захотелось войны».

Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Позже появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Как стало известно спустя время, Петросян и Бруханова стали родителями.