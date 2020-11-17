Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью, сообщил официальный представитель актера Артур Согомонян.

«Похороны завершились. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище», – передает слова Согомоняна ТАСС.

Прощание с Джигарханяном состоялось в Московском драматическом театре. Церемония длилась более двух часов, проститься с актером пришли более 100 человек.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.