Судно для укладки труб «Северного потока – 2» остановилось в открытом море

Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое могут использовать для достройки «Северного потока – 2», после стоянки в немецком порту Росток отправилось в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

Судно 5 декабря покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток, однако позднее трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря трубоукладчик возобновил движение и вечером встал на рейде порта Росток, передает РИА «Новости».

При этом Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) 5 декабря заявило, что вплоть до 31 декабря «Фортуна» будет проводить работы в южной части Балтийского моря.

В среду «Фортуна» встала на рейде немецкого порта Росток. Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский», простоявшее несколько дней недалеко от недостроенного участка «Северного потока – 2», вернулось в Россию и встало на рейд недалеко от Калининграда.

На прошлой неделе и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.