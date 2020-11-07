Число случаев COVID-19 в Болгарии превысило 70 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Болгарии превысило 70 тыс., скончались 1 тыс. 576 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным минздрава, за все время в Болгарии зафиксировано 72 тыс. 184 зараженных коронавирусом, скончались 1 тыс. 576 человек с подтвержденным COVID-19, передает РИА «Новости».

Отмечается, что выздоровели более 23 тыс. инфицированных.

За последние сутки медики в Болгарии зафиксировали 3 тыс. 839 новых случаев заражения и 58 летальных исходов.

В конце октября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его ПЦР-тест на коронавирус нового типа показал положительный результат.