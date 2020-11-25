Названы города-лидеры по росту преступности в России

Севастополь и Санкт-Петербург стали лидерами по темпам прироста преступности за январь-октябрь 2020 года, причем в Севастополе темпы увеличились почти вдвое, следует из статистики, опубликованной МВД.

В процентном соотношении темпы прироста числа зарегистрированных преступлений в Севастополе составили 44,3%, в Санкт-Петербурге – 24,9%. На третьем месте среди регионов – Ленинградская область (13,1%), за ней – Смоленская область (11,3%), Липецкая область (9,9%), Костромская область (9,8%), Новгородская область (9,4%), Калужская область (9,4%), Республика Карелия (9,3%) и Псковская область (9,2%), передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник МВД опубликовало статистические данные, в которых утверждается, что порядка 19,1 тыс. человек погибли в России за 10 месяцев 2020 года в результате преступлений. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.