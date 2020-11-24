Названо число погибших в результате преступлений в России в 2020 году

Порядка 19,1 тыс. человек погибли в России за 10 месяцев 2020 года в результате преступлений. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в статистических данных МВД России.

«В результате преступных посягательств погибли 19,1 тыс. человек, что на 5,8% меньше (показателя) аналогичного периода прошлого года. Здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред, что на 6% меньше (показателя) аналогичного периода прошлого года», – приводит ТАСС текст сообщения МВД.

При этом, согласно статистическим данным, на сельскую местность приходится 39,5% погибших (7,6 тыс. человек), на города и поселки городского типа – 67,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (20,3 тыс. человек).

«Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 435,2 млрд рублей, что на 17,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (90,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», – говорится в материалах ведомства.

Кроме того, в статистических материалах МВД отмечается, что с января по октябрь ущерб от экономических преступлений составил 302,2 млрд рублей. «Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 62,6%», – говорится в материалах.

Всего за этот период в России выявлено более 96,1 тыс. преступлений экономической направленности, 82 тыс. из которых выявили сотрудники подразделений органов внутренних дел, что составляет 85,3% от общего числа экономических преступлений.