Турция проведет аналог «Евровидения» в Шуше

Турецкий телеканал анонсировал проведение международного музыкального конкурса Турции Turkvizyon («Тюрквидение») в городе Шуша в 2021 году.

Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщили организаторы конкурса – турецкий телеканал TMB. В 2020 году «Тюрквидение» было отменено из-за пандемии.

«Тюрквидение» – аналог песенного конкурса «Евровидение» – создан для популяризации тюркской культуры, расширения сферы влияния тюркоязычных музыкантов. Первый подобный конкурс прошел в турецком городе Эскишехир в 2013 году, передает «Sputnik Азербайджан».

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. В Армении премьер-министра страны Никола Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении и трусости.