Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2020 году

В Москве в 2020 году родились две Мадонны, два Космоса, Люцифер и Россия. Самыми популярными именами для новорожденных традиционно стали Александр и София.

С начала года в Москве выдали первые документы для более чем 100 тыс. новорожденных. Мальчиков родилось 51,5 %, девочек – 48,5 %.

Москвичи часто выбирали для детей необычные имена. Так, в столице родилось пять девочек, которых назвали Малина. Две девочки получили имя Радость, еще две были названы именем Мадонна. Родители мальчиков также называли сыновей редкими именами: имя Космос дали двум малышам, еще одного новорожденного назвали Люцифером, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Встречались также имена Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина, по три девочки получили имена Весна и Августа, одного мальчика назвали Июлианом. Пять мальчиков получили имя Гамлет, столько же были названы именем Оливер. Трех девочек назвали Ассоль.

По-прежнему среди москвичей популярны греческие, латинские и древнеславянские имена. В столице за 2020 год зарегистрировано: семь Любав, четыре Агафии, по одной Агриппине и Любомиле. Шесть мальчиков назвали именем Трифон. Популярными мужскими именами стали также: Ярополк, Одиссей, Ермолай, Светозар, Елизар и Енисей.

Жители столицы нередко выбирали для новорожденных двойные имена. Среди них Алиса-Василиса, Дейзи-Анастасия, Иванна София, Линда-Мария, Мартин-Павел, Никита Питер, Виктор Стефан, Дилан Саша.

Самыми популярными именами среди москвичей остались София (Софья) – 2375 детей, и Александр – 2119 малышей. В пятерке распространенных женских имен, как и в прошлом году, остались Мария (1878), Анна (1746), Алиса (1446) и Виктория (1422). Самые популярные мужские имена также не изменились по сравнению с прошлым годом. Вторым по распространенности стал Михаил (1962), третьим – Максим (1855).

«У более 45% матерей это был первый ребенок, у более 35% – второй, еще около 15% детей родились третьими в семье. Почти у 1300 пар появились двойняшки, а у 18 семей – тройняшки. Пик рождаемости выпал на лето: тогда родилось более 36,5 тыс. малышей», – сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в 2019 году в России стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для девочек – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Наиболее редкими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.