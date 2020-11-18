Суд отстранил мэра Томска Кляйна от должности

Мэр Томска Иван Кляйн временно отстранен от должности по решению Кировского районного суда на время проведения расследования по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.

«Поступило ходатайство от следственных органов об отстранении от должности мэра города Томска на период следственных действий. Суд ходатайство удовлетворил и отстранил мэра от должности в связи с обвинением в должностных преступлениях», – передает ТАСС заявление представителя суда.

Напомним, 14 ноября мэр Томска был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По решению суда, под стражей мэр Томска пробудет до 13 января 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК. Кремль обратил внимание на жесткую манеру задержания градоначальника, там предположили, что это может быть связано с тяжестью вменяемых ему подозрений.

СМИ сообщали, что супруга арестованного мэра Томска перед обысками пыталась избавиться от хранившихся в доме банковских карт. Женщина выбросила водителю в окно подушку из супружеской спальни. В подушке обнаружили карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.