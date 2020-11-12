В США назвали «наводящее ужас» российское оружие

Продемонстрированные Министерством обороны России фотографии вооружения бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 «наводят ужас», сообщили американские СМИ.

«Ранее увидеть российские самолеты с потенциальной полезной нагрузкой не представлялось возможным», – пишет издание The Drive.

Серьезное беспокойство вызвали 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, шесть ракет Х-55СМ и восемь Х-101/102 в оснащении Ту-95МС. Также авторы имели в виду Ту-22М3 с бомбами, включая ФАБ-3000, передает РИА «Новости».

Ранее модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.

Напомним, ранее журналист британского издания The Economist заявил, Россия смогла невероятно быстро восстановить свой военный потенциал, на такое не способна ни одна страна в мире.

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