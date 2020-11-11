Россия решила построить в Судане пункт обеспечения ВМФ

Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ, соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин.

«Пункт материально-технического обеспечения – воинское формирование Вооруженных сил Российской Федерации с военной и специальной техникой, объекты жизнеобеспечения стоянки и ремонта военных кораблей Российской Федерации с необходимыми запасами материальных средств и другого имущества, дислоцированные на территории республики Судан», – цитирует РИА «Новости» постановление.

По проекту, максимальная численность личного состава пункта, работа которого проводится силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте смогут находиться не больше четырех российских кораблей.

В 2017 году занимавший в то время пост президента Судана Омар аль-Башир заявлял, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Минобороны России Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

В 2018 году посол России в Судане Владимир Желтов отмечал, что вопрос создания базы ВМФ России в Судане обсуждается, однако, скорее всего, речь пойдет о пункте военно-технического обеспечения.