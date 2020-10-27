Су-27 перехватил над Черным морем истребители-бомбардировщики Франции В ВМС Британии заметили рост числа российских подлодок в Атлантике 27 октября 2020, 06:56 Текст: Антон Никитин

Число российских подводных лодок в Северной Атлантике резко выросло, утверждается в статье, опубликованной в британском таблоиде Daily Mail. По данным издания, вблизи берегов Соединенного Королевства замечены российские малозаметные подводные лодки класса «Акула» (натовская классификация многоцелевых АПЛ проекта 971 «Щука-Б»), передает РИА «Новости». «Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет», – приводит издание слова источника в британских ВМС. Источник утверждает, что Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как это было прежде. Источник назвал ситуацию «серьезной». Накануне американское издание The National Interest оценило новую российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 «Волхов», назвав субмарину проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота ВМФ России подводной лодкой с «впечатляющим оружием».

