«Единая Россия» представила список из более чем 70 кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» завершила первый этап консультаций с потенциальными кандидатами, которые могут быть выдвинуты в одномандатных округах от партии в Госдуму на выборах в 2021 году, сообщил координатор экспертного совета партии Константин Костин и замруководителя центрального исполкома ЕР Дмитрий Миненко.

Отмечается, что в первую группу действующих депутатов в одномандатных округах, которые имеют высокие шансы на переизбрание, вошел 71 действующий депутат.

«Такая работа (по анализу деятельности действующих депутатов для определения потенциальных кандидатов на выборы в Думу – прим. ВЗГЛЯД) идет с начала года по поручению председателя партии Дмитрия Медведева», – сообщил Миненко.

По данным «Ведомостей», секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже передал первый список потенциальных одномандатников Медведеву.

В числе вошедших в список кандидатов – действующие депутаты Госдумы: Сергей Неверов (в 2016 г. избирался в Смоленской области), Александр Хинштейн (Самарская область), Владимир Бурматов (Челябинская область), Антон Шипулин (Свердловская область), Виталий Милонов (Санкт-Петербург), Владислав Третьяк (Ульяновская область), Олег Морозов (Татарстан), Иван Квитка (Тюменская область), Александр Авдеев (Калужская область), Константин Бахарев (Крым), Сергей Чижов (Воронежская область), Даниил Бессарабов (Алтайский край), Виктор Дзюба (Тульская область), Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария), Александр Козловский (Псковская область).

При этом депутатами этого созыва были избраны впервые лишь семеро из них: Авдеев, Дзюба, Бессарабов, Козловский, Бахарев, Милонов и Шипулин. Хинштейн попал в этот созыв Госдумы после победы на довыборах в 2018 году, Шипулин – в 2019 году, Морозов – выиграл довыборы в 2020 году.

Уточняется, что в обсуждении кандидатов в партии участвовали представители партии, внутриполитический блок администрации президента (АП), эксперты и социологи.

По словам Миненко, для включения кандидата в список учитывались несколько факторов: поддержка партии, работа по партийным проектам, поддержка со стороны губернаторов, работа депутатов на территории, электоральный рейтинг и публичная работа по партийной повестке. Эксперты дали оценку законотворческой активности и эффективности, отстаиванию позиций партии и публичной активности.

Председатель «Единой России» поручил врио замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву, отвечающему за списки кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году, встретиться с каждым потенциальным кандидатом для обсуждения стратегии избирательной кампании в конкретном округе.

На данный момент формируется вторая часть списка депутатов-одномандатников, а также завершается анализ работы депутатов-списочников «Единой России». «Партия уже разработала обучающие программы и систему защиты стратегий для своих кандидатов, которые помогут партийцам при участии в праймериз и в самой избирательной кампании», – уточнил собеседник издания.

По словам Костина, группа из 71 депутата имеет хорошие шансы переизбраться на новый срок. Он отмечает, что кандидаты в одномандатники от «Единой России» должны «чувствовать проблемы людей и территорий, где они работают, и эффективно взаимодействовать с региональными властями». «Также они должны обладать высоким уровнем коммуникационной компетентности: если с людьми вести диалог вне их представлений о том, что важно, и как должно быть построено само общение, то никакие самые правильные слова не будут услышаны. Есть депутаты, у которых формальные показатели присутствия в медиа хорошие, но оценка населения не очень. Поэтому важны не только соцсети, но и различные форматы прямого контакта с людьми, и рабочие встречи, и выступления», – заявил Костин.

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский добавил, что «Единая Россия» в первую очередь будет выдвигать в округах тех действующих депутатов, которые имеют достаточно устойчивые позиции, давно работают в округах и имеют высокий рейтинг. «Также учитывается значимость фигур для работы партии и фракции, а также поддержка губернаторами. Последнее особенно важно, поскольку с 2016 года в большинстве регионов губернаторы поменялись, а главы должны рассматривать [одномандатных] депутатов как своих представителей в парламенте. Совокупность этих критериев и будет формировать корпус действующих депутатов, которые пойдут на переизбрание», – пояснил Бадовский.

Он добавил, что одномандатники – это особая категория, к которым требования зачастую могут быть выше, чем к кандидатам в партийных списках. По его словам, «Единая Россия» должна будет реагировать на запрос на обновление.

«Видимо, будет достаточно активным выдвижение новых лиц из регионов, лидеров общественного мнения, представителей тех или иных социальных групп, например, врачей, волонтеров и экологов. Линейка кандидатов должна соответствовать общественным запросам. Остается, правда, вопрос – пойдет ли часть этих новых лиц от «Единой России», самовыдвиженцами или от других партий», – отмечает эксперт.

По мнению руководителя фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, представленный список кандидатов довольно консервативный и демонстрирует важность сохранения преемственности и внутрипартийного баланса, чтобы избежать эксцессов.

Ранее президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев заявил, что «Единая Россия» сможет сохранить лидерство в ходе избирательной кампании в Госдуму в 2021 году благодаря запросам россиян на стабильность и безопасность.